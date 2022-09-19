Названо найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік — Finance.ua

Названо найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік Вчора 03:01 — Технології&Авто

Названо найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік

Попит на кросовери зростає у всьому світі — вони вже стали найпопулярнішим класом автомобілів. За перше півріччя 2022 року продано 14,8 мільйона авто підвищеної прохідності. Таку статистику наводить сайт Focus2move.

Найбільшим попитом користуються японські кросовери — у ТОП-10 лідерів ринку їх одразу чотири. До того ж найпопулярніший кросовер у світі — Toyota RAV4 із 371 тис. проданих авто за перше півріччя.

На друге місце несподівано піднявся Hyundai Tucson (273 тис. шт.), а третім став Kia Sportage (221 тис. шт.). Серйозно втратила позиції Honda CR-V, яка опустилася з другої позиції одразу на сьому. Втім, це пов’язано зі зміною поколінь моделі та переоснащенням складальних підприємств. У преміум-сегменті лідирує Mercedes-Benz GLC (166 тис. автомобілів).

Найпопулярніші у світі кросовери за 2022 рік:

Toyota RAV4 — 371 тис. проданих авто Hyundai Tucson — 273 тис. шт. Kia Sportage — 221 тис. шт. Wuling HongGuang MiniI EV — 202 тис. шт.; Volkswagen Tiguan — 202 тис. шт.; Toyota Highlander — 186 тис. шт.; Honda CR-V — 181 тис. шт.; Mazda CX-5 — 171 000 шт; Mercedes-Benz GLC — 166 тис. шт.; BYD Song — 163 тис. шт.

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