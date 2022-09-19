Названо найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік

Технології&Авто
993
Названо найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік
Названо найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік
Попит на кросовери зростає у всьому світі — вони вже стали найпопулярнішим класом автомобілів. За перше півріччя 2022 року продано 14,8 мільйона авто підвищеної прохідності. Таку статистику наводить сайт Focus2move.
Найбільшим попитом користуються японські кросовери — у ТОП-10 лідерів ринку їх одразу чотири. До того ж найпопулярніший кросовер у світі — Toyota RAV4 із 371 тис. проданих авто за перше півріччя.
На друге місце несподівано піднявся Hyundai Tucson (273 тис. шт.), а третім став Kia Sportage (221 тис. шт.). Серйозно втратила позиції Honda CR-V, яка опустилася з другої позиції одразу на сьому. Втім, це пов’язано зі зміною поколінь моделі та переоснащенням складальних підприємств. У преміум-сегменті лідирує Mercedes-Benz GLC (166 тис. автомобілів).

Найпопулярніші у світі кросовери за 2022 рік:

  1. Toyota RAV4 — 371 тис. проданих авто
  2. Hyundai Tucson — 273 тис. шт.
  3. Kia Sportage — 221 тис. шт.
  4. Wuling HongGuang MiniI EV — 202 тис. шт.;
  5. Volkswagen Tiguan — 202 тис. шт.;
  6. Toyota Highlander — 186 тис. шт.;
  7. Honda CR-V — 181 тис. шт.;
  8. Mazda CX-5 — 171 000 шт;
  9. Mercedes-Benz GLC — 166 тис. шт.;
  10. BYD Song — 163 тис. шт.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформляти Зелену картку швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.