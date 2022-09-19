Названо найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік — Finance.ua

Названо найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік
Попит на кросовери зростає у всьому світі — вони вже стали найпопулярнішим класом автомобілів. За перше півріччя 2022 року продано 14,8 мільйона авто підвищеної прохідності. Таку статистику наводить сайт Focus2move.
Найбільшим попитом користуються японські кросовери — у ТОП-10 лідерів ринку їх одразу чотири. До того ж найпопулярніший кросовер у світі — Toyota RAV4 із 371 тис. проданих авто за перше півріччя.
На друге місце несподівано піднявся Hyundai Tucson (273 тис. шт.), а третім став Kia Sportage (221 тис. шт.). Серйозно втратила позиції Honda CR-V, яка опустилася з другої позиції одразу на сьому. Втім, це пов’язано зі зміною поколінь моделі та переоснащенням складальних підприємств. У преміум-сегменті лідирує Mercedes-Benz GLC (166 тис. автомобілів).
Найпопулярніші у світі кросовери за 2022 рік:
- Toyota RAV4 — 371 тис. проданих авто
- Hyundai Tucson — 273 тис. шт.
- Kia Sportage — 221 тис. шт.
- Wuling HongGuang MiniI EV — 202 тис. шт.;
- Volkswagen Tiguan — 202 тис. шт.;
- Toyota Highlander — 186 тис. шт.;
- Honda CR-V — 181 тис. шт.;
- Mazda CX-5 — 171 000 шт;
- Mercedes-Benz GLC — 166 тис. шт.;
- BYD Song — 163 тис. шт.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформляти Зелену картку швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до інтернету.
Оформити Зелену картку онлайн 🚗
Поділитися новиною