Штрафи гонщиків у містах від 17 тисяч гривень: Арахамія розкрив деталі — Finance.ua

Штрафи гонщиків у містах від 17 тисяч гривень: Арахамія розкрив деталі Сьогодні 11:00 — Технології&Авто

Автори зареєстрованого у Верховній Раді України законопроекту про адміністративну відповідальність для водіїв гучних спорткарів роз’яснили, в яких випадках покарання не буде.

Про це йдеться у Telegram голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії -одного з авторів законопроекту № № 9564.

«Хочу наперед заспокоїти спортивну спільноту автогонщиків. Автомобілі з перевищенням допустимого рівня шуму будуть заборонені лише в населених пунктах. За їх межами, як і раніше, зможете тренуватися і проводити змагання», — написав Арахамія.

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Для «гонщиків» у містах та інших населених пунктах, зазначив він, пропонується встановити адміністративну відповідальність.

«Багато людей бачили розслідування Михайла Ткача про те, як у Києві під час війни ганяють на тюнінгованих машинах. Ще більше людей здригаються кожен раз, коли чують звук роботи прямоточних глушників. І це не лише військові. „Гонщикам“ заборонено ганяти в містах під час воєнного стану. Але вони це продовжують робити, не розуміючи, що часи змінилися, сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах. І що гучні звуки травмують людей, які чули війну», — прокоментував Арахамія.

Штрафи

Тому, зазначив нардеп, з колегами зареєстрували законопроект, який встановлює адміністративну відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму.

За це буде штраф 17 000 грн,

за повторне — 34 000 з позбавленням прав до 6 місяців.

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УНІАН За матеріалами:

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