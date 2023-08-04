Раді пропонують ввести штрафи для спорткарів та мотоциклів — Finance.ua

Раді пропонують ввести штрафи для спорткарів та мотоциклів
В Україні пропонують запровадити штрафи для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.
Відповідний законопроєкт № 9564 опубліковано на сайті Верховної Ради.
У законопроекті пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтею, в якій буде прописано відповідальність за керування транспортними засобами, які перевищують допустимий рівень шуму.
Як вказано у документі, вперше за таке порушення пропонується карати штрафом до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів — це близько 17 000 гривень.
У випадку повторного порушення — розмір штрафу збільшиться до 2000 мінімальних доходів з позбавленням прав водія на строк до шести місяців.
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