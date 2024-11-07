Штрафи для водіїв у Польщі: скільки коштує не пропустити пішохода — Finance.ua
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Штрафи для водіїв у Польщі: скільки коштує не пропустити пішохода

Світ
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Штрафи для водіїв у Польщі: скільки коштує не пропустити пішохода
Штрафи для водіїв у Польщі: скільки коштує не пропустити пішохода
У Польщі правила дорожнього руху щодо пішоходів є дуже суворими, зокрема, коли мова йде про нерегульовані пішохідні переходи. Якщо водій не пропускає пішохода на переході, йому може бути накладено штраф, пише inpoland.net.pl.
Вартість такого порушення становить 500 злотих. Це стосується ситуацій, коли водій не зупиняється або не дає дорогу пішоходу, який вже ступив на зебру або знаходиться на ній.

Детальніше про порушення

Діє принцип пріоритету пішоходів на пішохідних переходах, що означає, що водії повинні зупинятися та пропускати пішоходів. Якщо ж цього не відбувається, штраф може бути накладений не лише за порушення правил, але й за створення небезпеки для учасників дорожнього руху.
Штраф за таке порушення може варіюватися в залежності від ситуації, однак стандартна сума складає 500 злотих.
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Зокрема, штрафи можуть бути більш суворими, якщо порушення призводить до нещасного випадку. Тому важливо дотримуватися правил дорожнього руху та завжди зважати на безпеку пішоходів, особливо на пішохідних переходах.
Це правило також підкреслює важливість уважності та безпеки на дорогах, як для водіїв, так і для пішоходів. Вартість штрафу служить не тільки як попередження, але і як стимул для більш обережного поводження з транспортними засобами.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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