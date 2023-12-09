Штрафи для водіїв у Польщі взимку: скільки і за що доведеться заплатити — Finance.ua

Штрафи для водіїв у Польщі взимку: скільки і за що доведеться заплатити Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Штрафи для водіїв у Польщі взимку: скільки і за що доведеться заплатити

Керування автомобілем взимку потребує значно більшої концентрації уваги від водія, адже ситуація на дорозі у будь-який момент може стати аварійною через ускладнені погодні умови. Однак, у Польщі водії мають бути уважними не тільки за кермом, але й коли планують виїхати у справах, адже зимові польські штрафи здатні розорити гаманець.

За що будуть карати водіїв цього року та як зросли суми штрафів за рік — читайте далі.

Штраф за увімкнений двигун та прогрів авто

Якщо водій заведе автомобіль та залишить його прогріватися біля багатоквартирних будинків або в громадських місцях довше ніж на 2 хвилин (у власному дворі приватного будинку це правило не діє), то ризикує отримати штраф у 50 злотих (~13 $).

При цьому, якщо водій заведе автомобіль та вийде розчищати сніг з кузова поки автівка гріється — отримає штраф у 300 злотих (~76 $).

Штраф за простій авто з увімкненим двигуном

За простій автомобіля з увімкненим двигуном у зоні забудови водії муситимуть заплатити 100 злотих (~25 $).

Штраф за вимкнені світові сигнали

В умовах зниженої видимості водіїв можуть оштрафувати на 150−300 злотих (~38−76 $) за зупинку чи стоянку автомобіля, а також на 200 злотих (~50 $) за не увімкнення світлових сигналів під час руху.

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Штраф за сніг на номері, фарах та кузові авто

300 злотих (~76 $) муситимуть заплатити водії, на автомобілі яких фари не очищені від снігу. При цьому додатково водієві буде нараховано 8 штрафних балів.

500 злотих (~126 $) + 8 штрафних балів — штраф за неочищенні від снігу реєстраційні номери автівки.

3 000 злотих (~754 $) + 15 штрафних балів + тимчасове вилучення реєстраційної картки у водія — штраф за недостатньо очищений автомобіль від снігу.

Штраф за лису та літню гуму

Попри те, що конкретних дат, коли це правило вступає в дію немає, водіїв можуть оштрафувати на 500 злотих (~126 $) за їзду на «лисій» гумі (за умови відповідних погодних умов.).

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