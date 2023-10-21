Водіїв попередили про штраф за неправильні фари — Finance.ua

Водіїв попередили про штраф за неправильні фари 21.10.2023, 01:07 — Технології&Авто

Самостійно встановлені ксенонові фари є підставою для винесення штрафу.

Заміна ламп фар на ксенонові, галогенні чи світлодіодні безумовно створює кращу видимість для водія. Проте може засліплювати зустрічних водіїв, створюючи аварійно небезпечну ситуацію. Особливо це стосується встановлення таких ламп у непристосовані заводом-виробником фари.

Тому в фари можна встановлювати лише ті лампи, як передбачені заводом-виробником. Якщо конструкцією автомобіля не передбачені лампи іншого типу, то самостійно змінювати тип ламп заборонено.

Також не дозволено використовувати ксенони без автоматичного коректора кута нахилу фар та пристроїв для очищення фар. Експлуатація автомобіля у такому випадку заборонена.

Так, відповідно до частини 2 статті 122 КУпАП, за використання фар з порушенням вимог відповідних стандартів тягне за собою штраф у розмірі 510 грн. Крім того, згідно з частиною 1 статті 121 КУпАП за керування водієм транспортним засобом переобладнаним з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, якщо порушення вчинено вперше, передбачено штраф у розмірі 340 грн. Якщо протягом року поліція зафіксувала порушення повторно, то водій може бути позбавлений права керування від 3-х до 6-ти місяців.

Тому перед тим як вирішите встановити ксенонові, галогенні чи світлодіодні лампи на свій автомобіль, з’ясуйте чи передбачено це заводом-виробником.

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