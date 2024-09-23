Штат Луїзіана почав приймати оплату за державні послуги в криптоактивах — Finance.ua

Штат Луїзіана почав приймати оплату за державні послуги в криптоактивах Сьогодні 02:02 — Криптовалюта

Штат Луїзіана почав приймати оплату за державні послуги в криптоактивах

У штаті Луїзіана, США, офіційно прийняли першу оплату державних послуг за допомогою цифрових активів. Для цього клієнт використовував Lightning Bitcoin (LBTC), заявила місцева влада.

У пресрелізі сказано, що оплату прийняв Департамент дикої природи та рибальства Луїзіани. За заявою представників штату, жителі та гості регіону зможуть за допомогою криптоактивів розраховуватися за найрізноманітніші держпослуги.

«У цифрову епоху державні системи повинні розвиватися і впроваджувати нові технології. Інтегруючи криптовалюту як спосіб оплати, ми не просто впроваджуємо інновації; ми надаємо нашим громадянам гнучкість і свободу взаємодії з держпослугами», — заявив скарбник штату Луїзіана Джон Флемінг.

біткоїнах (BTC), Lightning Bitcoin (LBTC) і USD Coin (USDC). Компанія Bead Pay конвертує вхідні криптовалютні платежі, зараховуючи суми в доларах США на рахунки уряду Луїзіани. Штат приймає оплату вКомпанія Bead Pay конвертує вхідні криптовалютні платежі, зараховуючи суми в доларах США на рахунки уряду Луїзіани.

Представники фірми зазначили, що їхня команда спеціалізується на спрощенні процесу прийняття криптовалют урядовими установами та підприємствами. Bead Pay усуває складнощі зберігання, конвертації та «розуміння» цифрових активів, заявили в компанії.

«Як один із піонерів у сфері криптовалютних транзакцій ми прагнемо забезпечити не тільки ефективність, а й безпеку цих платежів. Ми хочемо усунути традиційні бар’єри, пов’язані з криптовалютою, як-от волатильність і ризики шахрайства, що дає змогу зробити її надійним варіантом для державних транзакцій», — заявив глава Bead Pay Джей Сайкс.

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Влада регіону, своєю чергою, вважає, що такий механізм оплати має низку переваг:

зниження кількості шахрайських транзакцій;

відсутність у представників штату необхідності займатися криптоактивами безпосередньо;

отримання владою Луїзіани платежів у доларах США;

нівелювання властивої криптовалютному ринку волатильності;

можливість використання будь-якого криптогаманця.

У керівництві штату наголосили, що мають намір і далі розвивати цей напрямок. Місцева влада й надалі підвищуватиме рівень послуг, що надаються населенню, ідеться в пресрелізі.

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