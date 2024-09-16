Аналітики спрогнозували зростання криптовалюти біткоїн до $92 000 — Finance.ua

Аналітики спрогнозували зростання криптовалюти біткоїн до $92 000 Сьогодні 04:29 — Криптовалюта

Аналітики спрогнозували зростання криптовалюти біткоїн до $92 000

Криптовалютний аналітик Кевін Свенсон прогнозує суттєве зростання вартості біткоїна, досягаючи позначки $92 000. Згідно з його прогнозом, нинішня динаміка ціни біткоїна формує патерн, відомий як «розширювальний клин», що може вказувати на ймовірний підйом ціни.

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Свенсон передбачає зростання на 63% від поточної вартості, що становить приблизно $89 000-$92 000. Криптовалюта, хоч і перебуває на 20% нижче свого історичного максимуму, має потенціал до відновлення і подальшого зростання. Аналітик порівнює нинішню ситуацію з ринковими коливаннями 2017 року, коли ціна біткоїна також перебувала в нестабільному стані, але потім різко зросла. Основою для такого висновку є аналіз поведінки ринку на графіках та історичних даних, зокрема поведінка індексу долара США, яка впливає на криптовалюту.

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Також важливим фактором є зменшення пропозиції біткоїна через майбутні халвінги (скорочення нагороди за майнінг), що традиційно призводить до зростання попиту. Зважаючи на ці обставини, Свенсон припускає, що ринок криптовалют може пережити нову хвилю «бичачого» тренду, що виведе ВТС на нові цінові рекорди.

Деякі експерти погоджуються з аналітиком, але відзначають, що криптовалютний ринок дуже мінливий. Вони нагадують про попередні різкі злети і падіння біткоїна, тому радять бути обережними при інвестиціях.

Очікування росту ціни також підтримується на тлі зростання інтересу до криптовалют серед інституційних інвесторів. Великі фінансові гравці все частіше вкладають капітал у цифрові активи, що також сприяє стабільності та росту ринку.

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