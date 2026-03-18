Шрі-Ланка вводить 4-денний робочий тиждень через дефіцит пального Сьогодні 21:27 — Світ

На тлі економічної кризи Шрі-Ланка запроваджує жорсткі обмеження, щоб зменшити споживання пального. Одним із таких кроків став перехід державного сектору на скорочений робочий тиждень.

Про це пише пише Express

Чотириденний робочий тиждень і робота з дому

Усі державні установи, а також школи й університети в країні відтепер працюють чотири дні на тиждень. Водночас у середу працівники мають залишатися вдома та працювати дистанційно.

Це рішення уряд ухвалив на тлі загострення економічної ситуації, зокрема через зростання цін на пальне та його дефіцит. Влада також закликала приватний сектор наслідувати цей підхід і зробити середу вихідним днем.

При цьому критично важливі служби — лікарні, порти та екстрені служби — продовжують працювати у звичному режимі.

Ризик нових заходів

Нові правила запровадили після того, як країна вже ввела нормування пального, скасувала публічні заходи та рекомендувала держслужбовцям працювати дистанційно, коли це можливо.

Ситуацію ускладнює невизначеність із судноплавством в Ормузькій протоці, що впливає на постачання енергоносіїв. За оцінками влади, запасів пального вистачить приблизно на шість тижнів.

Уряд не виключає подальших обмежень: зокрема, можливі відключення електроенергії, якщо ситуація не стабілізується.

Президент країни заявив, що Шрі-Ланка «повинна готуватися до найгіршого, але сподіватися на краще», пише Independent

