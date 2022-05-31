Шостий пакет санкцій: ЄС введе нафтове ембарго на 2/3 російської нафти — Finance.ua

Шостий пакет санкцій: ЄС введе нафтове ембарго на 2/3 російської нафти

Вчора 10:00 — Казна та Політика

Європейський Союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти росії.

Про це оголосили в ніч на вівторок президент Європейської ради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Шарль Мішель підкреслив, що рішення ухвалене консенсусом, тобто об’єднало усі держави ЄС. Як відомо, Угорщина до останнього опиралася запровадженню такої заборони, але на особистій зустрічі Євроради дала на неї згоду.

Про який виняток йдеться

«Ми хочемо зупинити російську машину війни, зупинити фінансування російської агресії за допомогою тиску на кремль, і сьогодні Європейська рада погодила шостий пакет санкцій, який включатиме також заборону на імпорт нафти з рф з тимчасовим винятком для трубопровідних постачань», — повідомив Мішель.

Заборона буде частковою — вона стосуватиметься постачання нафти морським транспортом.

Але, за словами Мішеля, навіть з цим винятком нафтове ембарго буде болючим для рф, бо «відразу зачепить 75% російського нафтового експорту в Європу та 90% — до кінця року».

Необхідно зауважити, що нафтопровідна нафта становить 30%, а не 10%, імпорту до ЄС. Однак дві держави Євросоюзу, що отримують російську трубопровідну нафту, Польща та Німеччина, до кінця року зобов’язалися зупинити і ці поставки — таким чином нафтове ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.

Урсула фон дер Ляєн також підкреслила, що частина ембарго не набуває чинності невідкладно.

«Рада ЄС тепер зобов’язана фіналізувати рішення, яке зупинить 90% російського нафтового експорту до ЄС до кінця року. І ми невдовзі повернемося до питання 10%, які лишилися», — пояснила вона.

За процедурами ЄС, рішення саміту мають бути юридично впроваджені окремими рішеннями Ради ЄС, які деталізують процедуру набуття чинності.

«Це дає нам впевненість, що постачання північною гілкою нафтопроводу „Дружба“ зупиниться до кінця року», — заявила фон дер Ляєн.

Європейська комісія запропонувала заборонити використання російської сирої нафти через 6 місяців після прийняття, а продукти нафтоперероблення — за 8 місяців, повідомляють люди, ознайомлені з останньою версією пропозиції. Постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Центральної Європи відбуватиметься, доки не знайдуть технічного рішення, яке б задовольнило енергетичні потреби Угорщини й інших країн, що не мають виходу до моря.

Скільки коштуватиме путіну нафтове ембарго

За підрахунками Bloomberg, через нафтове ембарго, узгоджене членами ЄС, росія втрачатиме близько 10 мільярдів доларів на рік.

Видання пише, що на морські поставки припадає близько двох третин російського імпорту нафти. Коли ембарго запрацює, росія втрачатиме до 10 мільярдів доларів на рік у вигляді упущеної вигоди від експорту.

Це пов’язано з тим, що заборона змусить росію продавати свою нафту зі знижкою в Азію, де вона вже коштує приблизно на 34 долари за барель дешевше, ніж ціни ф’ючерсних трейдерів на Brent.

Інші заходи в запропонованому пакеті санкцій ЄС включають:

виключення ще трьох російських банків з міжнародної платіжної системи SWIFT, включаючи найбільшого російського кредитора Сбербанк.

заборону надання консультаційних послуг російським компаніям і торгівлі рядом хімічних речовин.

санкції проти Аліни Кабаєвої, колишньої гімнастки, яка «тісно пов’язана» з путіним, згідно з документом ЄС; Патріарха Кирила, який очолює російську православну церкву і був відвертим прихильником президента росії та війни в Україні.

запровадження санкцій проти десятків військовослужбовців, у тому числі тих, кого вважають відповідальними за військові злочини в Бучі, а також компаній, що надають обладнання, постачання та послуги російським збройним силам.

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