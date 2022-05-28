Зеленський — прем’єру Нідерландів: якщо Україні не місце в ЄС, скажіть це чітко — Finance.ua

Зеленський — прем’єру Нідерландів: якщо Україні не місце в ЄС, скажіть це чітко

Вчора 12:41

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте очевидні розбіжності у поглядах щодо членства України в ЄС.

Про це він розповів в інтерв’ю Nieuwsuur.

Під час розмови журналістка відзначила, що кілька тижнів тому Марк Рютте звернувся до українського парламенту і назвав Україну частиною європейської сім’ї, проте нічого не сказав про членство України у ЄС. Зеленський відповів, що спілкувався про це з прем’єр-міністром у четвер.

«Я був чесний з Марком. Я сказав йому приблизно таке: «Дякую за вашу промову. Ви дійсно допомагаєте нам, і я дуже вдячний за це. Але що стосується ЄС, то ви мовчали про все, що ми просто хотіли почути. Я йому дуже відкрито сказав: якщо ви думаєте, що нам не місце в ЄС, то ви повинні це сказати чітко», — зазначив Зеленський.

За його словами, Рютте відповів, що, на його думку, в ЄС є місце для України, «але тоді треба пройти певні кроки».

За словами президента, Україна готова до статусу кандидата на членство в ЄС і розуміє, що потрібні провести необхідні реформи. Коментуючи проблеми корупції, Зеленський підкреслив, що вони є в багатьох країнах ЄС.

«Так, є проблеми. Ви їх маєте в багатьох країнах. Ви також маєте їх у багатьох країнах ЄС. Я розумію, що є необхідні... Є реформи, які нам ще потрібні і які ми хочемо втілити. І ми робимо це не для ЄС, а для себе. Ми хочемо їх реалізувати. Але це потребує часу... Ми також не будемо членом ЄС завтра. Ми хотіли б стати кандидатом у члени», — зазначив президент.

За його словами, зі статусом кандидата Україна отримала б сигнал, який зробив би її сильнішою у боротьбі проти росії.

Зеленський зазначив, що 62% населення Нідерландів підтримують членство України в ЄС. Тому він вважає, що політики також мають підтримати членство, бо їх обирає народ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.