Шольц планує відновити будівництво газопроводу MidCat — Finance.ua

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Шольц планує відновити будівництво газопроводу MidCat

Енергетика
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Шольц планує відновити будівництво газопроводу MidCat
Шольц планує відновити будівництво газопроводу MidCat
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує відновити роботу над проектом газопроводу MidCat. Останній передбачає поєднання Піренейського півострова із Центральною Європою.
Про це повідомляє німецьке видання Bild.
«Зараз це зробило б величезний внесок у полегшення ситуації із постачанням. І саме тому я разом із двома моїми колегами в Іспанії та Португалії, а також у розмовах із президентом Франції та головою Комісії ЄС рішуче виступав за те, щоб ми зайнялися цим проектом», — вважає він.
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Проект середземноморського газового коридору MidCat передбачає будівництво 226-кілометрового відрізку від Остальрика у Каталонії через Піренеї до Барбери у Франції.
Згідно з попередніми оцінками, на це піде, щонайменше, два роки. Іспанія пропонує, аби будівництво фінансував Євросоюз.
Від MidCat відмовилися три роки тому, визнавши його невигідним. Однак тепер це рішення можна переглянути.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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