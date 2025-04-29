Шмигаль назвав «проблематичним» підвищення окладів педагогам — Finance.ua
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Шмигаль назвав «проблематичним» підвищення окладів педагогам

Казна та Політика
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль звяиви, що підвищення посадових окладів педагогічним працівникам потребуватиме значних видатків, що під час воєнного стану проблематично.
«Зазначене підвищення (розміру посадового окладу) потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів, що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил безпеки та оборони», — йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.
У той же час, прем’єр додав, що уряд здійснює кроки для поступового підвищення оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності, зокрема нагадав, що з 1 січня 2025 року педагогічним працівникам встановлено щомісячну доплату у розмірі 1,3 тис. грн, а з 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, — у розмірі 2,6 тис. грн.
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Як повідомлялося, петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити заробітну плату педагогічним працівникам (збільшити зарплату до рівня Європейських держав — $1000−1500) набрала необхідну для розгляду кількість голосів.
Великі статки не народжуються у безпеці. Вони створюються у періоди нестабільності — там, де бачать можливості лише одиниці. Ті, хто діє тоді, коли інші вагаються, формують нову реальність. Конференція Invest Talk Summit — подія для тих, хто мислить ширше і бачить глибше. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн. Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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