Лісовий розповів, за яких умов в Україні підвищать зарплати вчителям — Finance.ua

Лісовий розповів, за яких умов в Україні підвищать зарплати вчителям Сьогодні 13:32 — Особисті фінанси

Лісовий розповів, за яких умов в Україні підвищать зарплати вчителям

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що стратегія передбачає мінімум 200 млрд грн додаткового фінансування на освітню субвенцію.

Про це він сказав під час години запитань до уряду.

Оксен Лісовий наголосив, що будь-яке рішення щодо збільшення оплати праці може бути прийняте урядом лише з урахуванням фінансових можливостей бюджету.

«Тому 12 млрд грн, які ми знайшли в цьому році для того, щоб додати заробітну плату вчителям, — це вже крок уперед. А сама стратегія, яку ми маємо, передбачає мінімум 200 млрд грн додаткового фінансування на освітню субвенцію», — заявив міністр освіти і науки.

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Проте він зауважив, що наразі цих грошей нема.

«Коли буде можливість знайти ці кошти, безумовно, вчителі будуть першими, кому буде піднята заробітна плата», — додав Лісовий.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти зробили важливе уточнення щодо доплати до заробітних плат за роботу в несприятливих умовах («вчительська тисяча»). Там наголосили, що педагоги мають право вимагати від освітніх закладів та місцевої влади відповідної виплати, оскільки вона є обов’язковою.

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