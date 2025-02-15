Яку зарплату отримують вчителі у Польщі та Україні — Finance.ua

Яку зарплату отримують вчителі у Польщі та Україні Сьогодні 14:24

Яку зарплату отримують вчителі у Польщі та Україні, Фото: freepik

У Міністерстві освіти Польщі повідомили про початок громадських консультацій щодо підвищення зарплат учителям. Це робиться для того, щоб частково компенсувати інфляцію та підтримати педагогів, які стикаються з фінансовими труднощами.

Про це пише видання inpoland.

Зарплати вчителів у Польщі після підвищення

Залежно від кваліфікації педагогам обіцяють такі нові оклади (брутто):

Вчитель-початківець — 5153 злотих (52 922 грн)

Призначений вчитель — 5156 злотих (52 960 грн)

Дипломований учитель — 5405 злотих (55 302 грн)

Однак навіть ці суми викликають обурення у освітян. За словами директора варшавської школи Томаша Зєвєця, багато педагогів змушені працювати у кількох навчальних закладах або виконувати понаднормову роботу, щоб «звести кінці з кінцями».

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Відсутність кредитоспроможності та низький соціальний статус вчителів лише погіршують ситуацію.

Зарплати вчителів в Україні

У 2024 році українські педагоги отримують такі середні зарплати:

Молодий вчитель без стажу — 10 574 грн

Вчитель першої категорії — 12 906 грн

Вчитель вищої категорії — 13 759 грн

Навіть для педагогів із вищою кваліфікацією українські оклади більш ніж у 3,5 рази нижчі, ніж зарплати молодих польських учителів.

Витрати на життя та реальна купівельна спроможність

Попри те, що номінальні зарплати у Польщі вищі, варто враховувати й витрати на життя. У Польщі ціни на оренду житла, комунальні послуги та продукти значно перевищують українські.

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Попри вищі номінальні зарплати, польські вчителі теж змушені шукати додаткові джерела доходу, щоб підтримувати гідний рівень життя.

В обох країнах освітяни не отримують належної фінансової оцінки за свою працю. Хоча підвищення зарплат у Польщі є позитивним кроком, ситуація потребує подальших змін, щоб забезпечити гідні умови для роботи педагогів.

Нагадаємо, у січні цього року запрацювала програма «Вчительська доплата» і педагоги в школах почали отримувати додаткову щомісячну виплату.

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За словами премʼєр-мініста Дениса Шмигаля, йдеться про доплату від 1000 грн «на руки» залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн.

Шмигаль зазначив, у бюджеті передбачили на цей рік 12 млрд грн субвенції, і завдяки цьому «Вчительську доплату» отримують майже 500 тисяч педагогів.

inpoland За матеріалами:

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