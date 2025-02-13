Що таке свідоцтво про працю у Польщі — Finance.ua

Що таке свідоцтво про працю у Польщі Сьогодні 08:36 — Світ

Що таке свідоцтво про працю у Польщі

Один із документів, який отримує працівник, коли змінює роботу — це свідоцтво про працю

Видання UAinKrakow.pl пояснило, що це за свідоцтво та яка інформація має бути вказана в цьому документі.

Що таке свідоцтво про працю

Свідоцтво про працю (świadectwo pracy) — це документ у Польщі, який роботодавець видає працівнику (або письмово уповноваженій особі) у двох випадках:

завершився договір про роботу (Umowa o pracę);

припинилися трудові відносини.

Свідоцтво про працю — це інформація про працівника від роботодавця. Це аналог трудових книжок, які поширені в Україні.

Як українцям отримати свідоцтво праці

Роботодавець зобов’язаний видати документ у день розірвання або закінчення дії договору працівнику чи уповноваженій ним особі.

Якщо роботодавець в останній день роботи не може видати свідоцтво з об’єктивних причин, то він повинен надіслати його поштою або іншим способом упродовж семи днів.

Де знадобиться свідоцтво про працю

Свідоцтво про працю необхідне для того, щоб:

розрахувати еквівалент за невикористану відпустку;

визначити розмір щорічної відпустки у нового роботодавця;

порахувати страховий стаж працівника в Закладі соціального страхування (ZUS);

отримати право на допомогу по безробіттю в Службі зайнятості (Urząd Pracy);

новому роботодавцю дізнатися про права та привілеї, якими користувався працівник під час попередньої роботи.

Яку інформацію містить свідоцтво

У свідоцтві про працю має бути інформація про трудову діяльність працівника на конкретній посаді в окреслений період. Про це йдеться в статті 97 § 2 Кодексу праці.

У документі повинні бути такі дані як:

час роботи працівника;

назви займаних посад;

кількість наданих відпусток і лікарняних;

розмір ставки в злотих за годину або сума окладу;

обставини припинення роботи;

дані, необхідні для визначення прав і соціального захисту працівника.

Крім того, у свідоцтві може бути така додаткова інформація (за бажанням роботодавця чи працівника):

кваліфікації, які отримав працівник за період роботи;

використана відпустка без збереження заробітної плати;

використана відпустка по догляду за дитиною;

період дійсної військової служби або її альтернативних форм;

період виконання робіт в особливих умовах або особливого характеру;

несплати внесків впродовж періоду роботи, який охоплює свідоцтво про працю;

накладення арешту на винагороду за роботу згідно з положенням про виконавче провадження.

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Як відновити свідоцтво про працю

Колишній працівник має право отримати дублікат свідоцтва. Він може усно чи письмово звернутися з таким проханням.

Якщо компанії, в якій ви працювали, більше не існує, то відновити свідоцтво про працю можна через ZUS, адже там зберігається архівна інформація про місця роботи працівників.

Також із запитом можна звернутися до державного архіву по місцю роботи. Там документи зберігаються 50 років з моменту припинення роботи.

Якщо виявили помилку

Працівник може вимагати виправити у свідоцтві помилки чи неправдиву інформацію. Зробити це можна впродовж 14 днів з моменту отримання документу.

Роботодавець також може залишити без уваги вимогу працівника про виправлення помилки. Про негативний розгляд заяви про виправлення роботодавець повідомляє працівника в паперовій або електронній формі протягом семи днів з дня отримання заяви.

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Що робити, якщо вам не видали свідоцтва про працю

Якщо роботодавець навмисно чи випадково не видає свідоцтво про працю, то працівник може звернутися до Інспекції праці зі скаргою або до Трудового суду (Sąd pracy) з позовом про зобов’язання роботодавця видати документ.

Працівник може вимагати компенсацію, якщо свідоцтво видали несвоєчасно чи з помилкою. Розмір компенсації з цієї причини дорівнює розміру допомоги на час безробіття.

У Кракові подати скаргу до Окружної інспекції праці можна:

за адресою plac Szczepański 5, з понеділка по п’ятницю із 7:00 до 15:00;

онлайн через e-skarga.

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