ШІ від Google отримав нову корисну функцію — працює навіть без підписки Сьогодні 01:44 — Технології&Авто

ШІ від Google отримав нову корисну функцію — працює навіть без підписки

Користувачі чат-бота зі штучним інтелектом Google тепер можуть просити Gemini проаналізувати файли та коротко викласти його зміст чи надати додаткову інформацію.

Google розширює функціонал безплатної версії Gemini, додаючи підтримку аналізу файлів, яка раніше була ексклюзивною для платної підписки Gemini Advanced. Завдяки цій зміні тепер ви можете завантажувати файли в Gemini та просити чат-бота підсумувати їхній вміст або ставити запитання щодо документа, пише Android Police

Зараз Google розгортає підтримку завантаження файлів у вебверсії та на мобільних пристроях. Після того, як функція стане доступним, ви побачите підказку, що спливає, з інформацією про зміну.

Торкнувшись піктограми +, користувачі побачать параметри «Файли» та «Диск» (поряд із параметрами «Камера» та «Галерея», що з’явилися раніше). Окрім завантаження файлу вручну, можна також імпортувати документ із Google Диска з Інтернету та програми Android, але ця опція недоступна в програмі для iOS.

Gemini приймає документи, створені в Microsoft Word або Google Drive, звичайні текстові файли, PDF-файли, RTF, CSV, XLS і електронні таблиці Google Sheets. Чат-бот також підтримує файли коду C, CPP, JAVA, PHP, SQL і HTML.

Нагадаємо, у травні 2024 року OpenAI зробила аналогічну функцію доступною для всіх користувачів.

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