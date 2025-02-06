Gemini 2.0 Pro та Flash Thinking — Google додає «думаючу» модель до свого застосунку Сьогодні 21:21 — Технології&Авто

Gemini 2.0 Pro та Flash Thinking — Google додає «думаючу» модель до свого застосунку

Google додала до застосунку Gemini свою експериментальну модель штучного інтелекту, здатну «міркувати» та пояснювати, як вона відповідає на складні питання. Оновлення Gemini 2.0 Flash Thinking є частиною масштабного розгортання Gemini 2.0 AI.

Серед новинок також представлено флагманську модель Gemini 2.0 Pro.

Gemini 2.0 Flash Thinking буде доступною у варіантах випадаючого списку моделей на ПК та в мобільному застосунку. Google запроваджує ще одну версію штучного інтелекту, яка зможе взаємодіяти з YouTube, Google Search і Google Maps. Її було представлено в грудні 2024 року, і очікується, що вона конкуруватиме з іншими так званими «думаючими» моделями ШІ, як-от o1 від OpenAI та R1 від DeepSeek.

Ці моделі працюють, розбиваючи проблеми на менші, керовані кроки, що дозволяє їм «думати» над запитами, перш ніж пропонувати рішення. Очікуваний результат — досягнення кращих і точніших результатів, але це часто відбувається коштом збільшення часу на їх досягнення.

Читайте також OpenAI презентувала Deep Research і безкоштовну модель o3-mini для ChatGPT

Google також випустила експериментальну версію Gemini 2.0 Pro. Наступник Gemini 1.5 Pro має забезпечити «кращу фактичність» та «вищу продуктивність» для завдань, пов’язаних із кодуванням та математикою. Gemini 2.0 Pro описується як «найбільш здібна модель» Google на сьогоднішній день і буде доступна для користувачів Advanced Gemini app та людей з доступом до Vertex AI та AI Studio.

Gemini 2.0 Flash — найновіша версія високопродуктивної моделі ШІ Google — також тепер загальнодоступна для розробників у AI Studio та Vertex AI після її розгортання в веб-додатках та мобільних застосунках Gemini минулого тижня.

Разом з тим Google представила нову модель під назвою Gemini 2.0 Flash-Lite, яка, відповідає 1.5 Flash за швидкістю та ціною, але перевершує її «за більшістю критеріїв». Gemini 2.0 Flash-Lite запускається в публічному попередньому доступі в Google AI Studio та Vertex AI.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.