ШІ помилково звинуватив користувача у шахрайстві — Finance.ua

ШІ помилково звинуватив користувача у шахрайстві Сьогодні 20:41 — Технології&Авто

ШІ помилково звинуватив користувача у шахрайстві

Радіознавець з Джорджії Марк Уолтерс (Mark Walters) подав до суду на OpenAI через те, що ChatGPT звинуватив його в шахрайстві та розтраті коштів некомерційної організації.

Цікавою деталлю є той факт, що відповідна відповідь ШІ видав на запит зовсім іншу людину, а не самого Уолтерса. Запит згенерував журналіст Фред Ріл (Fred Riehl), причому Уолтерса він взагалі не торкався. Ріла цікавила реальну справу федерального суду США. Він попросив ChatGPT резюмувати цю справу, спираючись на офіційний документ. У відповідь ШІ створив частково хибний виклад, де, в тому числі, були звинувачення проти Уолтерса.

ChatGPT повідомив, що Волтерс незаконно привласнив кошти некомерційній організації із захисту прав на зброю на суму понад 5 млн доларів. Благо, перед продовженням роботи журналіст вирішив перевірити ще раз всю інформацію і переконався в тому, що ніяких подібних справ проти Уолтерса не існує. Сам Ріл не оприлюднив цю історію і, певне, повідомив про неї Уолтерсу. Деталі щодо цього процесу у справі відсутні.

Поки неясно, чим закінчиться судовий позов, проте Євген Волох (Eugene Volokh), професор права, який писав про юридичну відповідальність систем ШІ, заявив, що в цілому він вважає, що такі позови про наклеп проти компаній ШІ в принципі юридично обґрунтовані. Однак у цьому випадку ситуація неоднозначна. Суть у тому, що Уолтерс не повідомив OpenAI про хибні звинувачення, не давши їм можливість видалити їх. Крім того, внаслідок галюцинацій ChatGPT не було жодної реальної шкоди.

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