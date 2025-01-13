ШІ-бот Grok від Ілона Маска став окремим застосунком — Finance.ua
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ШІ-бот Grok від Ілона Маска став окремим застосунком

Технології&Авто
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ШІ-бот Grok від Ілона Маска став окремим застосунком
ШІ-бот Grok від Ілона Маска став окремим застосунком
ШІ-стартап xAI Ілона Маска випустив застосунок Grok — автономну версію ШІ-бота, який вбудований у X.
Застосунок має ті ж самі функції, що і Grok в X: можна його використовувати для створення зображень, узагальнення тексту і відповідей на запитання, причому в розмовному тоні, який сам стартап, називає «жартівливим і привабливим», пише Engadget.
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Поки це бета-версія, яка доступна лише в App Store для користувачів із США. Коли він може з’явитися на Android, не відомо.
Уперше застосунок був протестований обмеженим колом користувачів у грудні 2024 року, приблизно в той самий час, коли X представив безплатну версію Grok, доступну для всіх. До цього потрібно було платити щонайменше $8 на місяць за X Premium, щоб мати привілей користуватися штучним інтелектом.
Після того як Grok на X став доступним для всіх, його протестував український AI-експерт і поділився висновками.
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Обмеження цього безплатного доступу — 10 запитів кожні дві години, 3 запити на аналіз зображень на день — можуть також застосовуватися до застосунку Grok. Можна користуватися ним без входу або за допомогою облікового запису Apple, X, Google чи звичайної електронної пошти. Неясно, чи надає підписка X Premium додаткові переваги у застосунку так само як і підписка X.
Grok вирізняється з-поміж конкурентів насамперед тим, що xAI позиціює його як здатного відповідати на «пікантні запитання», яких інші ШІ-помічники уникають, а також тим, що версія ШІ-моделі Grok має відкритий вихідний код.
За матеріалами:
dev.ua
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