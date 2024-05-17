Чат-бот Grok тепер доступний в Європі - Маск — Finance.ua
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Чат-бот Grok тепер доступний в Європі - Маск

Технології&Авто
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Чат-бот Grok тепер доступний в Європі - Маск
Чат-бот Grok тепер доступний в Європі - Маск
Grok, чат-бот зі штучним інтелектом від компанії xAI, став доступним для деяких користувачів на європейському континенті.
Про це у соцмережі Х заявив глава компанії Ілон Маск.
«Grok нині доступний у Європі», — написав він.
У компанії Х додали, спочатку доступ пошукового асистента буде наданий для преміум-підписників соцмережі X.
«Після завершення виборів до Європарламенту ми продовжимо розгортання контекстуалізованих трендів для всіх користувачів», — додали у компанії.
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Нагадаємо, у листопаді минулого року компанія американського мільярдера Ілона Маска xAI представила чат-бот Grok на основі штучного інтелекту (ШІ), після виходу з ранньої бета-версії він стане доступним лише для користувачів X Premium+.
За матеріалами:
Укрінформ
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