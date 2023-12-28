ШІ-асистент від Microsoft вже доступний на Android — Finance.ua
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ШІ-асистент від Microsoft вже доступний на Android

Технології&Авто
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ШІ-асистент від Microsoft вже доступний на Android
ШІ-асистент від Microsoft вже доступний на Android
Персональний асистент на основі штучного інтелекту Copilot від компанії Microsoft став доступний на операційній системі Android.
Про це повідомляє Engadget.
Застосунок, який також можна використовувати для створення зображень із простих текстових описів і запитів, вже доступний в магазині Google Play.
Його можна завантажити безкоштовно, він не потребує облікового запису в Microsoft для входу.
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Зазначається, що Copilot все ще недоступний для користувачів операційної системи iOS, і компанія ще не дає жодних обіцянок щодо дати випуску на цій ОС.
Раніше Microsoft впровадила Copilot в операційній системі Windows 10 після запуску на Edge, продуктах Microsoft 365 і Windows 11.
Такий крок допоміг компанії збільшити на 1 мільярд кількість пристроїв, які мають право використовувати її ШІ-помічник.
За матеріалами:
Укрінформ
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