Що загрожує водіям, які продовжать використовувати відеореєстратори — Finance.ua
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Що загрожує водіям, які продовжать використовувати відеореєстратори

Вчора 20:36Особисті фінанси
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У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що загрожує водіям, які продовжуватимуть використовувати відеореєстратори.
Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
«По-перше, цей реєстратор буде вилучено через те, що це військовий час. По-друге, я думаю, що людину затримають, з нею будуть проводити досить жорстку бесіду», — зазначив він.
За словами Денисенка, така людина «надовго не зможе їздити за кермом».
«Я думаю, що у цих випадках машину навіть можна забирати на штрафмайданчик», — уточнив він.
Радник міністра закликав громадян ставитись відповідально до вимог воєнного часу.
«Реєстратори — це та річ, яка може дати можливість ворогові вбивати наших людей», — наголосив Денисенко.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні заборонили використовувати відеореєстратори водіям, щоб не поширювати дані про дії українських військових та сил територіальної оборони, які можуть допомогти противнику дізнатися про хід виконання завдань Сил оборони;
  • застереження діє для всіх регіонів України та поширюється на реєстратори в авто та мототранспорті;
  • зокрема, заборонено фотографування та відеозйомку доріг загального користування, об’єктів загального призначення, об’єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) Сил оборони.
За матеріалами: УНІАН
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