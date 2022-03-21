Що загрожує водіям, які продовжать використовувати відеореєстратори — Finance.ua

«Реєстратори — це та річ, яка може дати можливість ворогові вбивати наших людей», — наголосив Денисенко.
Довідка Finance.ua:
в Україні заборонили використовувати відеореєстратори водіям, щоб не поширювати дані про дії українських військових та сил територіальної оборони, які можуть допомогти противнику дізнатися про хід виконання завдань Сил оборони;
застереження діє для всіх регіонів України та поширюється на реєстратори в авто та мототранспорті;
зокрема, заборонено фотографування та відеозйомку доріг загального користування, об’єктів загального призначення, об’єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) Сил оборони.