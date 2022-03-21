Українці купують вживані авто: як війна вплинула на вартість автомобілів — Finance.ua

Спеціалісти з сайту auto.ria.com розповіли про ситуацію на авторинку зараз, зокрема щодо середніх цін на легковики з пробігом, які в Україні купували найчастіше.
Пропозицій вживаних авто стало менше. Варто зазначити, що пропозиція на ринку істотно змінилася — вживаних автомобілів, які пропонуються до продажу, стало значно менше.
На це є дві причини. Перша — чимало власників відмовилися від наміру продати своє авто, оскільки перспектива купити наступне (чи нове) зараз не найкраща, або ж виникла термінова потреба користуватися тією машиною, яку ще донедавна планували продавати.
Друга причина — різка хвиля попиту на легковики, для виїзду жінок та дітей у більш безпечні регіони — на захід країни чи за кордон.
Легковики 2001-2008 року випуску
Daewoo Lanos
Архівна ціна — $3100
Поточна ціна — $3100
Skoda Octavia
Архівна ціна — $6300
Поточна ціна — $6800
Volkswagen Golf
Архівна ціна — $5700
Поточна ціна — $6300
Volkswagen Passat
Архівна ціна — $6600
Поточна ціна — $6400
Renault Megane
Архівна ціна — $5400
Поточна ціна — $5300
Легковики 2009-2014 року випуску
Volkswagen Passat
Архівна ціна — $11600
Поточна ціна — $11600
Skoda Octavia
Архівна ціна — $10200
Поточна ціна — $9800
Renault Megane
Архівна ціна — $8300
Поточна ціна — $8000
Hyundai Sonata
Архівна ціна — $10300
Поточна ціна — $10200
Volkswagen Jetta
Архівна ціна — $10000
Поточна ціна — $9900
Легковики 2015-2021 року випуску
Nissan Rogue
Архівна ціна — $16100
Поточна ціна — $17000
Volkswagen Passat
Архівна ціна — $18200
Поточна ціна — $19600
Ford Focus
Архівна ціна — $9900
Поточна ціна — $9900
Hyundai Sonata
Архівна ціна — $12400
Поточна ціна — $13400
Ford Fusion US
Архівна ціна — $13100
Поточна ціна — $13600
Як бачимо, середні ціни на популярні бюджетні автомобілі, котрі до 2008 року випуску, як зросли, так і знизилися, залежно від моделі, що можна вважати звичайним процесом на ринку, навіть попри воєнний стан. У п’ятірці «середняків» (2009-2014 р.в.) кожен з її представників «скинув» по кілька сотень доларів відносно цін, що були зафіксовані на початку року.
Парадоксом можна вважати подорожчання легковиків з роком випуску від 2015-го й новіших — ціни на них зросли. Всупереч звиклим ринковим процесам, вартість таких машин, навпаки, мала б «просісти», оскільки вони не належать до групи автівок, котрі можна було б віднести до «транспорту першої необхідності». Однак числа свідчать про інше — ймовірно підвищений попит зачепив якраз порівняно «новіші» авто з пробігом, що й призвело до зростання середніх цін на них.
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