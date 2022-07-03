Що впливає на тривалість строку видачі карти побиту — Finance.ua

Що впливає на тривалість строку видачі карти побиту Вчора 20:00 — Особисті фінанси

Що впливає на тривалість строку видачі карти побиту

Якщо ви давно подали весь пакет документів на карту побиту, але жодної інформації про справу немає, причини можуть бути різними. Експерти розповіли, що конкретно впливає на тривалість строку видачі карти і на що необхідно звернути увагу при поданні документів на карту побиту.

1. Тип подання: особисте або поштою

У разі особистого подання та повного комплекту документа іноземець здає відбитки та одержує печатку у паспорт у день здачі документів.

У разі надсилання пакета документів поштою справа уповільнюється. Людина довгий час чекає, поки її викличуть на відбитки та печатку у паспорт, а дехто взагалі лишається без печатки.

У 99% ті, хто подавався особисто, отримують Децизію швидше, ніж ті, хто відправив документи поштою.

2. Правильність заповнення всіх документів

Більшість роблять багато помилок при поданні документів в Уженд через незнання тонкощів і нюансів, на які звертають увагу інспектори.

Найпопулярніші помилки при поданні документів на карту побиту:

Залишилися фотографії з минулого подання, і людина вирішила знову подати їх у новій справі. Актуальність фотографій не повинна перевищувати 6 місяців.

Можна вкласти фото у файлик, але в жодному разі не можна приклеювати їх до Анкети — це завдання співробітника Уженда.



Кожен рядок анкети має бути заповнений, а якщо нічого вказати — напишіть «brak».



Підпис виходить за межі віконця, що є неприпустимим.



Відсутність оригіналів чи копій документів під час подання.



Нерозбірливо написано прізвище та ім’я роботодавця.



Надсилання документів поштою без рекомендованого листа з повідомленням.



Ігнорування строків донесення необхідних документів в Уженд.



Неактуальність чи відмінність у строках у поданих документах.



3. Активність

Дуже часто люди чекають і нічого не роблять для того, щоб досягти якнайшвидшого результату.

Мінімум те, що треба робити у тому, щоб прискорити процес — це писати і дзвонити в Уженд, а також не боятися ставити запитання.

Довідка Finance.ua:

відмова в отриманні карти побиту — один із найнеприємніших моментів, який може статися з мігрантами у Польщі. У більшості випадків у подібній ситуації іноземців охоплюють страх і паніка, адже вони не знають, як діяти і яких заходів вжити, щоб уникнути депортації.

Finance.ua як портал, що дбає про ваші гаманці, розповідав, які бувають формати відмови і що робити, якщо прийшла відмова в карті побиту.

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