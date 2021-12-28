Что делать, если мигранту в Польше не дали карту побыту

Отказ в получении карты побыту — один из самых неприятных моментов, который может случится с мигрантами в Польше. В большинстве случаев в подобной ситуации иностранцев охватывают страх и паника, ведь они не знают, как действовать и какие меры предпринять, чтобы избежать депортации.

Finance.ua как портал, что заботится о ваших кошельках, рассказывает, какие бывают форматы отказа и что делать, если пришел отказ в карте побыту.

Причины отказа. Как пишет портал jobian.com, причины отказа в карте побыту бывают трех видов, и различают их по этапам рассмотрения заявления, по которому иностранец желал получить карту побыту:

отказ принимать заявление;

приостановление рассмотрения заявления;

отказ по карте побыту после полного ознакомления с заявлением и документами.

Отказ принять заявление. Главной причиной отказа на этапе подачи заявления на карту побыту является отсутствие одного или нескольких документов. Или если будут обнаружены ошибки в документах на карту побыту, отказ будет неизбежен.

Напомним, что для подачи заявления на рассмотрение дела необходимы следующие документы:

анкета-заявление;

подтверждение о законном нахождении на территории страны (трудовой договор, справка из польского вуза, свидетельство о браке и т. д.);

оригинал и несколько копий всех страниц загранпаспорта;

документ, подтверждающий наличие жилплощади (договор об аренде);

четыре фотокарточки;

страховой полис, который покрывает расходы на лечение на полный период пребывания в Польше, или справка об отчислениях на государственное социальное страхование ( ZUS );

); квитанция об уплате гербового взноса;

документ-подтверждение о наличии регулярного источника дохода (трудовой договор).

В случае отсутствия одного из документов воеводское управление по делам иностранцев сообщает об этом заявителю и просит донести необходимые документы в течении семи дней. Если по каким-либо причинам донести документы не удастся, воеводское управление по делам иностранцев будет вынуждено выдать отказ на получение карту побыту.

Приостановление рассмотрения заявления. Если при подаче документов не было выявлено недостачи, в воеводском управлении по делам иностранцев на иностранца открывают дело и передают его на дальнейшее рассмотрение. В таком случае иностранцу ставят штамп в паспорте. Это свидетельствует о том, что он подал документы на карту побыту и сейчас ожидает решение воеводы о выдаче карты побыту. Благодаря штампу в паспорте нахождение мигранта в Польше становится легальным на период рассмотрения дела.

Читайте также: Польша выплачивает сотни злотых на украинских детей. Как их получить заробитчанам

На данном этапе могут отказать в карте, если об иностранце всплыли скрытые факты, которые запрещают ему получить ВНЖ Польши либо находиться на ее территории. Также причиной может быть смена адреса проживания иностранца в Польше.

Отказ после полного ознакомления с заявлением и документами. От подачи документов до получения негативной децизии (решения воеводы об отказе на выдачу карты побыту) может пройти несколько месяцев. При получении негативной децизии в ней будут указаны точные причины отказа в карте побыту. Что делать в данной ситуации? Именно после получения негативной децизии иностранец имеет право подавать на апелляцию в течении 14 дней. В противном случае его ждет депортация.

Отказ на данном этапе можно получить из-за гораздо более весомых нарушений, чем недостача документов. Например, если заявитель состоит в списках SIS либо его пребывание на территории Польши нарушает условия безопасности ее граждан.

Апелляция. Подавать апелляцию на карту побыту можно только тогда, когда иностранцу выдали негативную децизию и в ней описали основания для отказа. Это происходит на последнем этапе рассмотрения дела. Не стоит медлить с апелляцией, ведь воеводство дает всего две недели, чтобы подать заявление в суд, или 30 дней, чтобы покинуть территорию Польши.

Из-за незнания местных законов украинское мигранты часто проигрывают в апелляции. Усложнить ситуацию также может незнание польского языка. Поэтому лучше обратиться к опытным польским юристам. Они не только объяснят вам точную причину, по которой вам отказали в карте побыту, но и помогут с подачей апелляции.

Возврат денег. Безусловно, после получения негативной децизии у иностранца есть право вернуть деньги за уплаченную государственную пошлину в размере 340 злотых. На возврат денег польское правительство дает пять лет. Это достаточно долгий срок, за который у каждого будет возможность подать заявление на возврат денег. Чтобы забрать деньги, следует обратиться в воеводское управление по делам иностранцев, где была проведена оплата, и подать заявление. В заявлении следует указать данные заявителя, информацию об оплате и способ получения денег. Заявление будет рассмотрено в течение 30-60 дней.