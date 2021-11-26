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Польша выплачивает сотни злотых на украинских детей. Как их получить заробитчанам

Польша выплачивает сотни злотых на украинских детей. Как их получить заробитчанам

Украинские семьи, которые работают в Польше легально и имеют «карты побыту», имеют право получать каждый месяц деньги на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Речь идет о сумме в 500 злотых, что равняется примерно 3,2 тыс. грн. Если дети имеют только мать или отца — выплата будет выше, рассказала уполномоченная президента польского города Валбжих по делам иностранцев Ирина Рерих в интервью Gazeta.ua.

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«Карта дает право получать на каждого несовершеннолетнего ребенка ежемесячно 500 злотых до их 18-летия. Также перед началом каждого учебного года на школьников в семье выдается 300 злотых — на книги, тетради, канцтовары. Еще один бонус — возможность получать периодически ваучеры на 500 злотых. Тоже на каждого ребенка. Эти деньги можно потратить на зоопарк, отель, парк развлечений, поездку на море», — заявила чиновница.

Дело в том, что в случае официального трудоустройства и проживания в Польше украинцев на них распространяются те же нормы законодательства, которые действуют и в отношении поляков.

«Карта побыту» — это разрешение на временное проживание и работу в Польше. В Украине их часто называют «картами пребывания». Их владельцы, кроме выплат на детей, имеют еще несколько бонусов, добавила Ирина Рерих.

«На время действия карты не нужно носить в администрацию документы от работодателей, чтобы подтвердить легальность пребывания в Польше. Главное преимущество — с польской картой побыту украинец в любой момент может поехать в Украину и потом легально вернуться в Польшу. Уже не требуется виз, приглашений или других документов. Также может свободно ездить как турист по странам Шенгенской зоны», — сказала Ирина.

Справка Finance.ua:

  • Польша готовится упростить для работников из Украины получение «карт пребывания». Пакет изменений в закон об иностранцах уже одобрил Сейм;
  • нововведения будут давать право украинцам не документировать свое место жительства в Польше и не подтверждать источник дохода во время подачи заявления на получение карты побыту. Вместо этого будет достаточно информации о том, что заработок зарубежного работника не меньше минимальной зарплаты в стране.
По материалам Газета по-Украински
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