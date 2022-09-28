Що впливатиме на курс готівкового долара — прогноз — Finance.ua
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Що впливатиме на курс готівкового долара — прогноз

Валюта
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Що впливатиме на курс готівкового долара — прогноз
Що впливатиме на курс готівкового долара — прогноз
Спроби Національного банку України забезпечити ринок готівковою валютою поки що виявилися недостатніми для стабілізації ринку, вочевидь, через посилення негативних настроїв, викликаних ескалацією війни.
Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU.
Зазначається, що регулятор продав майже 100 млн готівкової валюти за безготівкову понеділок минулого року, але попит на валюту в касах банків це не задовольнило. Більшість банків поки що не продають готівкову валюту, а використовують її виключно для повернення валютних депозитів.
«За минулий тиждень курс гривні в касах 10 банків, які є найбільшими емітентами платіжних карток, послабився з 39,4-40,4 грн/дол. до 40,6-41,6 грн/дол. Не обійшло послаблення гривні та карткові розрахунки. Після тривалої паузи деякі великі банки підняли карткові курси валют: гривня для карток послабшала з 36,7-37,37 до 36,75-37,57 грн/дол.», — йдеться вповідомленні.
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Аналітики ICU зазначають, що настрої населення погіршилися після оголошення росією референдумів на окупованих українських територіях, а також мобілізації.
«НБУ вкотре наголосив минулого тижня, що, незважаючи на зростання дисбалансів на ринку, він не має наміру найближчим часом переглядати офіційний курс гривні. Поточний рівень резервів НБУ вважає достатнім для згладжування поточних дисбалансів. Ми також не очікуємо перегляду офіційного курсу найближчим часом», — повідомили у компанії.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют

Наголошується, що готівковий ринок і надалі залишатиметься під впливом новин про спроби рф анексувати окуповані українські території. Тому нервозність зберігатиметься і психологічні чинники перевалюватимуть на ринку.
За матеріалами:
УНІАН
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