Що впливатиме на ціноутворення «автоцивілки» з 2025 року — Finance.ua

Що впливатиме на ціноутворення «автоцивілки» з 2025 року Сьогодні 19:22 — Особисті фінанси

Що впливатиме на ціноутворення «автоцивілки» з 2025 року

З 1 січня 2025 року набуває чинності новий закон про ОСЦПВ . Ціна «автоцивілки» досить суттєво зростає: в середньому у два-два з половиною рази. Поки що ця цифра прогнозна, оскільки практики ціноутворення ще нема, але, швидше за все так і буде.

Про це розповідає Finance.ua в новій статті.

Що зміниться

Раніше ціна ОСЦПВ визначалася на основі Постанови НБУ і залежала, в основному, від марки авто, об’єму двигуна та місця реєстрації автомобіля.

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Однак тепер від 1 січня страховики отримують право застосовувати власні критерії щодо визначення ціни на «автоцивілку».

Відтепер на ціну суттєво впливатимуть:

страхова історія власника автомобіля;

наявність чи відсутність аварій;

вік водія;

стаж водіння тощо.

Звісно, марка авто та об’єм двигуна також враховуватимуться в ціні, так само як сфера використання автомобіля.

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За словами начальника юридичного управління МТСБУ Романа Роменського, така політика вільного ціноутворення зможе надати більший опціон вибору для страхувальників та стимулюватиме страхові компанії створювати оптимальні продукти під кожного клієнта відповідно до ринкових умов.

Методику розрахунку страхового тарифу всі страхові компанії зобов’язані розміщувати на власних сайтах, так само як і дотримуватися її під час розрахунку вартості поліса ОСЦПВ.

«Автоцивілка» стає обов’язковою для всіх

Також скасовується норма про те, що деякі пільгові категорії можуть не оформлювати договір ОСЦПВ — від 1 січня «автоцивілка» обов’язкова для всіх, а пільговики мають на неї знижку у 50% вартості.

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Насамперед це учасники бойових дій, учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю 1−2 груп тощо.

Однак пільгову страховку можна оформити лише на одне авто, до того ж лише у випадку, якщо воно не використовується для комерційної діяльності.

Читайте більше про зміни в «автоцивілці» у новій статті:

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