Що відбувається в економіці України: у підсумках березня НБУ назвав 5 висновків — Finance.ua

Що відбувається в економіці України: у підсумках березня НБУ назвав 5 висновків Сьогодні 21:00

Що відбувається в економіці України: у підсумках березня НБУ назвав 5 висновків

Про стан економіки наприкінці березня в НБУ повідомили в 5 висновках зі свіжого Макроекономічного та монетарного огляду.

Про це пише НБУ.

Споживча інфляція й надалі сповільнювалася з огляду на достатню пропозицію продовольства та пального, слабший споживчий попит, подальші ефекти від деокупації Херсонщини та зміцнення готівкового курсу гривні. Ці чинники знівелювали ефекти від зростання витрат бізнесу, пов’язані, зокрема, з дефіцитом електроенергії.

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Економічна активність зростала завдяки кращій ситуації в енергетиці. Поліпшення ділових і споживчих настроїв підтримало низку галузей промисловості, зокрема металургію, а також роздрібну торгівлю й сектор послуг. Натомість невизначеність навколо «зернового коридору» стримувала відновлення вантажних перевезень.

Ринок праці пожвавився. Кількість вакансій зростала швидше, ніж кількість резюме. Однак зайнятість все ще залишалася на низькому рівні, що стримувало збільшення доходів. Кількість українських мігрантів за кордоном помірно зростала. Українці й надалі активно адаптувалися в інших країнах. Більшість із них (76%) планують повернутися, проте зростає частка тих, хто ще не визначився щодо повернення.

Міжнародна фінансова допомога та активізація внутрішнього боргового ринку дають змогу профінансувати значні бюджетні потреби. Обсяги коштів, які залучив уряд завдяки продажу внутрішніх державних облігацій, збільшилися. Цьому, зокрема, посприяло січневе рішення НБУ дозволити банкам покривати частину обов’язкових резервів за рахунок визначеного переліку внутрішніх держоблігацій.

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Гривня на готівковому ринку надалі зміцнювалася завдяки поліпшенню очікувань та послідовній політиці НБУ, спрямованій на підвищення привабливості гривневих активів. Дохідність гривневих депозитів продовжила зростати у відповідь на збереження облікової ставки на рівні 25% та додаткові заходи НБУ.

Посилення нормативів обов’язкового резервування банками та оновлення підходів до їх розрахунку, а також зміни в операційному дизайні монетарної політики додатково спонукатимуть банки активніше конкурувати за строкові вклади.

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