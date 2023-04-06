НБУ назвав причини покращення ситуації на валютному ринку за останній місяць — Finance.ua
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НБУ назвав причини покращення ситуації на валютному ринку за останній місяць

Валюта
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НБУ назвав причини покращення ситуації на валютному ринку за останній місяць
НБУ назвав причини покращення ситуації на валютному ринку за останній місяць
У березні 2023 року ситуація покращилася як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку Україні.
Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2023 року).
Як зазначили в НБУ, інтервенції з продажу валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку помітно зменшилися.
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«Головним чином цьому сприяли поліпшення очікувань в умовах кращої ситуації в енергетичному секторі та відсутності емісійного фінансування дефіциту бюджету, а також звуження дефіциту торгівлі», — йдеться в огляді.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
За даними НБУ, надалі звузився спред між готівковим та офіційним курсом, чому сприяли калібрування валютних обмежень, створення альтернативних інструментів для захисту заощаджень від курсових коливань та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих заощаджень.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
«Звуження спреду усуває ринкові викривлення та збільшує надходження валюти офіційними каналами», — йдеться в огляді.
Нагадаємо, у березні Національний скоротив продаж валюти з резервів на 30% до 1,67 млрд доларів — мінімуму серпня 2022 року.
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На готівковому ринку курс долара впав приблизно на 2 гривні з 40 до 38 гривень за долар. На початку квітня курс продовжує падати.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
РБК-Україна
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