Що відбувається на ринку праці: тренди, хто втратив свої місця — Finance.ua

Що відбувається на ринку праці: тренди, хто втратив свої місця Вчора 08:13 — Особисті фінанси

В Україні 290 тис. безробітних, що на 20 тис. менше, ніж було у липні. Однак попит значно більший, ніж пропонують роботодавці — на одне робоче місце претендують 12 кандидатів. Це утричі більше, ніж у серпні минулого року.

Серед претендентів на роботу жінок більше за чоловіків — 183 і 106 тис. відповідно. У Державній службі зайнятості України заявили, що суттєвого зростання безробітних із початку війни не спостерігалося.

«Протягом січня-липня 2022 року послуги Державної служби зайнятості отримували 702 тис. безробітних, що на 22% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. З початку війни не відбулося суттєвого зростання кількості безробітних», — йдеться у відповіді на запит журналістів у листі Державної служби зайнятості України.

За оцінками регіональних центрів зайнятості, прогнозується, що у 2022 році кількість безробітних становитиме один мільйон осіб, що на 16% або на 189 тисяч менше, ніж у 2021 році. Водночас у Державній службі зайнятості визнають, що варіантів для претендентів поменшало. Безробітним зараз найчастіше пропонують робітничі професії.

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«На сьогодні досить велика частка бізнесу, особливо щодо інтелектуальної сфери, частково призупинила свою діяльність. Є потреба у працівниках робітничих професій», — прокоментувала заступниця директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник.

На думку керівника порталу пошуку роботи Work. ua Артура Міхна, реальна кількість безробітних в Україні значно більша.

У чотири рази активніше люди шукають роботу, відправляють резюме, чим робили це до війни. До речі, можна сказати, що це тренд — робочі спеціальності увійшли до п’ятірки і за кількістю вакансій, і за кількістю шукачів, готових працювати, — сказав керівник порталу пошуку роботи Work.ua Артур Міхно.

Експерт додав, що наразі бачить тенденцію до збільшення вакансій у всіх сферах.

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