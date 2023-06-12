Що відбувалося з фінансовим ринком у травні (інфографіка) — Finance.ua
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Що відбувалося з фінансовим ринком у травні (інфографіка)

Фондовий ринок
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Що відбувалося з фінансовим ринком у травні (інфографіка)
Що відбувалося з фінансовим ринком у травні (інфографіка)
Кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні зменшилася з 1316 (станом на 30 квітня) до 1286 (станом на 31 травня). Кількість банків у травні не змінилася і становила 65.
Про це повідомляється на сайті Національного банку.
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Небанківський ринок залишили 29 учасників. Крім того, відповідно до вимог ЗУ «Про платіжні послуги» дві фінансові компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ та в статусі платіжних установ включено до Реєстру платіжної інфраструктури;
Кількість банків залишилася без змін — 65.
Загалом станом на 31 травня 2023 року в складі небанківського ринку відбулися такі зміни:
  • 104 страховики non-life (було 109) та 12 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;
  • 166 ломбардів (було 170);
  • 153 кредитні спілки (було 157);
  • 85 лізингових компаній (було 86);
  • 643 фінансові компаній (було 657);
  • 56 страхових брокерів (було 57);
  • 66 колекторських компаній (було 67).
Крім того, на ринку визнано:
  • 25 банківських груп (без змін);
  • 22 небанківські фінансові групи (без змін).
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
На платіжному ринку діє 32 національні платіжні системи, ураховуючи державні (було 33), та 16 міжнародних платіжних систем (без змін).
Також на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед них: 15 платіжних установ (було 13) та 8 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (без змін).
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Без змін залишається кількість банків — емітентів електронних грошей (3) та один оператор поштового зв’язку.
До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, входять 37 комерційних агентів (без змін) та 35 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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