Що варто знати на випадок, якщо ваш будинок постраждав від ракетного удару — Finance.ua

Що варто знати на випадок, якщо ваш будинок постраждав від ракетного удару Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Що варто знати на випадок, якщо ваш будинок постраждав від ракетного удару

У випадку прильоту треба почекати, поки вам допоможуть скласти необхідні акти обстежень та оцінки пошкоджень, а також подумати про можливі варіанти тимчасової ночівлі.

Розповідаємо, що варто знати, якщо внаслідок обстрілу постраждало ваше помешкання.

Почекати, поки створять акт обстежень

Аби підтвердити факт пошкодження або руйнування майна саме під час бойових дій та отримання виплат за це надалі, не варто бігти додому й одразу прибирати помешкання. Перш за все почекайте на голову ОСББ чи житлового комунального підприємства, які мають допомогти вам скласти акт руйнувань/ушкоджень із зазначенням їхньої причини, тобто обстріл чи ракетний удар, та отримати його копію.

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Закрити вікна клейонкою чи фанерою, за можливості - склом

Швидше за все, клейонку мали б надати представники вашого ЖЕКу чи ОСББ, а тому варто якнайшвидше заклеїти вікна, аби пізніше не замерзнути у квартирі чи не допустити туди потрапляння сторонніх предметів. Під час останнього удару по Львову міська рада пообіцяла відшкодувати гроші за встановлені вікна, які виходять на вулицю. Відтак, аби отримати такі виплати, треба було зберегти акт виконаних робіт і всі чеки про оплату.

Відновити документи

У разі втрати документів відновити їх можна буде у ЦНАПі або ж відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем фактичного проживання чи перебування із заявою про відновлення документа. Крім того, зазвичай на місцях удару працюють виїзні ЦНАПи, де такі послуги можна отримати швидше. Сюди ж треба приносити заяви на відшкодування за зруйноване майно.

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Які документи необхідні для отримання компенсації

Степан Делевин — адміністратор ЦНАПу на Червоної Калини, 72, який працював з постраждалими від ракетного удару мешканцями на Сихові. У коментарі «Еспресо.Захід» він зазначив, що для того, аби відшкодували витрати за пошкодження, треба, щоб до центру надання адміністративних послуг прийшла людина з паспортом, ідентифікаційним номером і документами на право власності квартири. Нагадаємо, акт обстежень допомагає заповнити голова ОСББ чи ЖЕКу. Також треба вказати рахунок, куди буде відправляти гроші районна адміністрація, реквізити банку і рахунок фактури, який робить приватна організація, де вони замовляють вікно, й чек про оплату.

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