Що українці найбільше купували у вересні (інфографіка)

У супермаркетах за вересень середній чек становив 286 грн, на АЗС українці витрачають в середньому за одну покупку 968 грн. То ж продукти та пальне залишаються головними статтями повсякденних витрат українців.

Про це повідомляє у прес-релізі Райффазен Банк дляfinance.ua.

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У вересні на продуктові супермаркети припало 38% обороту у мережі еквайрингу Райффайзен Банку , ще 19% - на АЗС.

ТОП-5 категорій

За даними статистики банку, до п’ятірки найбільших категорій за обсягами витрат у вересні 2026 року увійшли:

будматеріали та деревина — 8,05%,

одяг (4%)

спеціалізовані продуктові магазини (3,16%).

Разом ці категорії сформували близько 72% обороту мережі банківських терміналів. Решта витрат припадає на транспорт, послуги, електроніку, HoReCa тощо.

Середній чек

У супермаркетах середній чек становив 286 грн, на АЗС українці витрачають в середньому за одну покупку 968 грн.

Водночас найбільші чеки були не у продуктів чи пального. В магазинах одягу середня покупка становила 2043 грн, а в категорії будматеріалів — 1018 грн.

«Для українців банківська картка стала основним інструментом оплати в усіх сферах — від продуктового магазину до будівельного ринку, — зазначає керівник департаменту еквайрингу Райффайзен Банку Євген Васильцов. — Сьогодні ми розширюємо мережу еквайрингу й робимо прийом оплат картками максимально зручним і технологічним для всього ритейлу, малого бізнесу та підприємців. Підключитися до прийому карткових оплат і замовити POS-термінал можна просто через смартфон, а наші термінали продовжують приймати оплати ще тривалий час після відключення електроенергії — блекаути більше не заважають бізнесу працювати й отримувати виручку».

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Загалом за вересень 2026 через POS-термінали Райффайзен Банку українці оплатили картками покупок на 22 млрд грн, середній чек — 443 грн.

Нагадаємо, ми писали про те, що найчастіше купують українці після обстрілів. Так, зміна споживчої поведінки відбувається під впливом війни та посилення атак росії на українські бізнеси. Пошкодження та знищення інфраструктури ритейлу призводять до зникнення частини товарів масового вжитку в магазинах. Як наслідок, це спонукає споживачів робити запаси. Тому українці у серпні почали купувати більше макаронів, солі, цукру, круп і консервів, ніж зазвичай.

Водночас більшість українців хоча б час від часу роблять незаплановані покупк и, а головним стимулом для спонтанного шопінгу залишаються знижки та спеціальні пропозиції.