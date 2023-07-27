Що треба знати про онлайн-кредит, щоб не стати жертвою шахраїв — Finance.ua

Що треба знати про онлайн-кредит, щоб не стати жертвою шахраїв Сьогодні 08:05 — Кредит&Депозит

Що треба знати про онлайн-кредит, щоб не стати жертвою шахраїв

На сьогодні онлайн-кредитування є більш спрощеною процедурою отримання коштів. Її особливість — це відсутність фізичного відвідування фінансової установи та підписання паперових документів.

Що важливо пам’ятати про онлайн-кредити, аби не натрапити на шахраїв — розповіли експерти Фінкульту.

Для отримання онлайн-кредиту достатньо мати смартфон, інтернет, електронний підпис, який згідно із Законом України «Про електронні довірчі послуги» має таку саму юридичну силу, як і власноруч поставлений підпис, а також:

пройти верифікацію та ідентифікацію в банківській установі;

для небанківської фінансової організації необхідно надати в електронному вигляді паспорт та ідентифікаційний код.



Під час підписання кредитної онлайн-угоди, ви ставите галочку про згоду на надання дозволу на оброблення своїх персональних даних в кредитній установі.

Для того щоб ваші персональні дані не потрапили до рук шахраїв, не надавайте вашу особисту інформацію (прізвище, ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ідентифікаційний код) стороннім людям.

Доступ до ваших конфіденційних даних повинен бути обмеженим.

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Якщо стороння особа отримає доступ до ваших персональних даних й обманним шляхом оформить онлайн-кредит, то проблеми виникнуть в першу чергу у вас.

Доступність дітей до мережі інтернет, а іноді дитяча цікавість може призвести до того, що заповнивши відповідну форму певного документа без вашого відому, члени вашої родини можуть неочікувано отримати онлайн-кредит.

Для того щоб захиститись від шахраїв і не отримати від фінансової установи невиправданий борг:

ніколи і нікому не надавайте оригінали та копії своїх документів;

не пересилайте копії своїх документів у месенджерах, так як зловмисники зламують акаунти у соцмережах, а ваші дані можуть попасти до рук шахраїв;



якщо хтось хоче отримати доступ до ваших персональних даних, наприклад — Бюро кредитних історій, їм потрібно зазначити мету для обробки.

Обробка персональних даних повинна здійснюватись відкрито та прозоро, із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають зазначеним цілям такої обробки, зг. до ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних».

До речі, на Finance.ua працює сервіс персонального підбору кредитів. Безкоштовно проводимо розрахунок та підбір кредитних пропозицій.

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