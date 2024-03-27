Що таке спеціальне майнове право: переваги та як зареєструвати — Finance.ua

Що таке спеціальне майнове право: переваги та як зареєструвати Сьогодні 20:02 — Нерухомість

Що таке спеціальне майнове право: переваги та як зареєструвати

Спеціальне майнове право запроваджено в Україні порівняно недавно (у 2022 році). Воно створене, щоб захистити права інвесторів від ненадійного забудовника, та визначає обіг незавершених і майбутніх об'єктів нерухомості. Тобто робить первинний ринок більш безпечним для інвестицій, розповідають фахівці порталу Flombu

Спеціальне майнове право є різновидом майнового права на майбутні об'єкти нерухомості або ті, які ще будуються.

Тобто, якщо забудовник має намір продавати майбутні житлові чи комерційні об'єкти (квартири, гаражі, паркомісця тощо), на кожен із них він зобов’язаний зареєструвати спеціальне майнове право.

Де можна зареєструвати спеціальне майнове право?

Спеціальне майнове право на кожен запланований чи ще незбудований об'єкт нерухомості має бути зафіксовано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Продати таке житло чи комерційні площі забудовник зможе лише тоді, коли їх буде введено в експлуатацію. Це стимулює будівельні компанії до завершення робіт на об'єктах.

У чому переваги спеціального майнового права?

Спеціальне майнове право в Україні тільки розвивається, а переваги його дії на ринку нерухомості такі:

Реєстрація спеціального майнового права захищає права інвестора. Спеціальне майнове право встановлює прозорість на ринку нерухомості. За допомогою цього майнового права мінімізуються ризики шахрайства на ринку нерухомості. Купівля-продаж нерухомості на основі спеціального майнового права стає простішою та оперативнішою. Спеціальне майнове право працює на перспективу: можна реєструвати право власності на майбутні об'єкти нерухомості. На основі цього майнового права забезпечується чіткий правовий статус об'єктів на первинному ринку нерухомості.

Як зареєструвати спеціальне майнове право?

Оформити спеціальне майнове право на нерухомість можна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Для цього кожен майбутній об'єкт нерухомості слід зареєструвати як частину будинку в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

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Як рекомендують у Міністерстві юстиції України, для цього треба:

отримати технічні умови;

отримати містобудівні умови та обмеження;

внести завдання на проектування;

внести проектну документацію з ідентифікаторами;

внести експертний звіт;

затвердити проектну документацію;

отримати документ, що дає право на виконання будівельних робіт;

отримати рішення щодо адреси на кожну будівлю та її частини.

Відтак забудовнику необхідно:

створити документи щодо спеціального майнового права в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;

внести відомості про договір про організацію та фінансування будівництва;

внести дані про гарантійну частку та розподіл прав;

зареєструвати заяву про реєстрацію спеціального майнового права на майбутні об'єкти нерухомості;

здійснити державну реєстрацію спеціального майнового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

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