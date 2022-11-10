Що таке реструктуризація кредиту і які є варіанти — Finance.ua

Що таке реструктуризація кредиту і які є варіанти Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Що таке реструктуризація кредиту і які є варіанти

У Фонді гарантування вкладів зазначають, що кожна оплата за кредитом зараз дуже важлива для економіки України. При цьому якщо у вас різко погіршилося фінансове становище — ви маєте право звернутися до фінансової установи, де ви оформили кредит, з проханням реструктуризувати кредитну заборгованість.

Пам’ятайте, банк може відмовити у реструктуризації боргу, адже зміна умов кредитного договору на лояльніші — це право банку, а не зобов’язання.

Що це таке і як це працює

Реструктуризація — це зміна істотних умов кредитного договору, як-то процентної ставки, графіка погашення боргу, задля створення оптимально сприятливих умов для виконання зобов’язань боржником.

Реструктуризація є абсолютно добровільною можливістю для позичальників відновити свої відносини з банками на більш вигідних, ніж передбачено у кредитному договорі, умовах.

Крім того — це можливість відтермінувати продаж прав вимоги за вашим кредитом.

Продаж прав вимоги за кредитним договором, заборгованість за якими було реструктуризовано, здійснюється в останню чергу (відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2016 за № 606/28736).

Переваги реструктуризації:

кредитна історія не погіршується;

зменшення щомісячного платежу за кредитом;



не нараховуються штрафні санкції.



Варіанти реструктуризації

Продовження строку користування кредитом та зменшення щомісячного платежу.

Скасування пені та штрафних санкцій.



Списання частини боргу.



Як оформити реструктуризацію

У разі потреби зверніться до банку з офіційною заявою про реструктуризацію та надайте документи, які підтверджують виникнення обставин, за яких ви не маєте змоги платити за кредитом: втрата роботи або працездатності.

Детальний пакет документів уточнюйте у банку, в якому ви оформили кредит.

Реструктуризація оформлюється підписанням договору, де зазначені нові умови кредиту.

Стосовно реструктуризації заборгованості позичальників, які не є фізичними особами, рішення про зміну умов погашення боргу ухвалюватиметься на підставі звернення такого позичальника до банку-кредитора, після розгляду обґрунтування такого звернення, вивчення відповідних документів, аналізу платоспроможності позичальника.

Дбайте про свою кредитну історію, адже фінансова установа перед тим, як дати згоду на реструктуризацію боргу, перевірить вашу кредитну історію.

Більше інформації про реструктуризацію кредиту після віднесення банку до категорії неплатоспроможних читайте на сайті Фонду гарантування вкладів за посиланням.

Крім того, оновлено умови погашення кредитної заборгованості позичальників — фізичних осіб банків, ліквідація яких здійснюється Фондом гарантування вкладів.

До цих умов можуть приєднатись усі фізичні особи-позичальники, які ще не здійснили реструктуризацію за нормативно-правовими актами Фонду.

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