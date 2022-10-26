Що таке ППО: і як це працює — Finance.ua

Що таке ППО: і як це працює Вчора 10:31 — Технології&Авто

Що таке ППО: і як це працює

Останнім часом системі ППО приділяється багато уваги в новинах. Але як звичайному українцю розібратися у всіх тонкощах цієї теми? Розповідаємо.

ППО — це протиповітряна оборона, часто до цих трьох букв додають ще слово «система», і це не дарма. ППО — це саме система протиповітряної оборони, тобто безліч засобів виявлення та знищення, пов’язаних між собою.

Коли йдеться про ППО, це завжди система, яка складається з комплексів (зенітно-ракетних чи артилерійських). А комплекси, у свою чергу, теж складаються з дрібніших елементів (радарів, пускових установок, ракет, зенітних гармат, командних пунктів, транспортних машин тощо).

Кожен окремий елемент не вирішує завдання захисту, лише у складі комплексу можна знайти і знищити повітряну ціль.

Мета ППО

Протиповітряна оборона призначена для захисту свого повітряного простору, прикриття сухопутних військ або своєї авіації. Причому їй не обов’язково збивати цілі, іноді достатньо просто присутності, щоб авіація противника боялася заходити в зону дії.

Для того щоб забезпечити захист, система ППО повинна вміти робити таке:

Виявляти повітряні цілі. Класифікувати та супроводжувати їх. Видавати вказівки для перехоплення. Знищувати ціль. Наводити свої ракети чи інші засоби ураження.

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Якими бувають системи ППО

Класифікації можуть бути різні, але найпростіша — за дальністю дії.

Системи поділяють на:

ППО далекого радіусу дії — зазвичай від 100 км і більше ППО середнього радіусу — від 20 до 100 км ППО ближнього радіусу дії — від 10 до 20 км ППО малої дальності — до 10 км

Кожен із видів ППО має свої сильні та слабкі сторони, тому вони виконують різні функції і, в теорії, повинні боротися з різними цілями.

Детальніше про те, з чого складається ППО, а також інші важливі дані про систему — читайте у нашій статті.

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