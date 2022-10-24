Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок — Finance.ua

Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок Вчора 12:03 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок

Президент Володимир Зеленський підписав Закон України № 2664-ІХ «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (законопроєкт № 6482).

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України.

Парламент підтримав документ 297 голосами 7 жовтня. До цього Міністерство оборони України своїм наказом вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року.

Згідно з законом, українки, які мають професію, яка споріднена з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних. При цьому жінка має виявити бажання стати на облік.

Але залишилась норма про медичних працівників. Закон передбачає, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік.

Наказ Міноборони не вносить зміни до законодавства, при цьому норма про обов’язкову постановку жінок на військовий облік регулюється саме законом. Тому потрібно було вносити відповідні зміни до законодавства.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада ухвалила законопроект щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій. Згідно з проектом № 8109, під час дії воєнного стану:призов на строкову військову службу не проводиться.

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