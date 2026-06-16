Samsung розробляє чипи для четвертого покоління мозкових імплантів Neuralink Сьогодні 23:34 — Технології&Авто

Компанія розпочала дослідження та розробку четвертого покоління чипів Neuralink наприкінці 2025 року

Samsung Foundry, яка вже виробляє чипи для низки компаній Ілона Маска, включно з Tesla, отримала ще один контракт від трильйонера — тепер вона займатиметься мозковими імплантами.

Про це повідомляє SamMobile.

Розробка четвертого покоління чипів Neuralink

За повідомленнями корейських ЗМІ, компанія розпочала дослідження та розробку четвертого покоління чипів Neuralink наприкінці 2025 року. Всередині компанії чип відомий під кодовою назвою O1, а розроблятимуть його за 4-нанометровим технічним процесом Samsung.

Чип використовуватимуть для систем нейрокомп’ютерного інтерфейсу Neuralink, а перші тестові процесори почали виробляти вже минулого місяця, а перші постачання планують на першу половину 2027 року. Якщо випробування пройдуть успішно, масове виробництво розпочнеться у другій половині наступного року.

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Нейрокомп’ютерні інтерфейси Neuralink мають дозволити людям керувати пристроями за допомогою лише сигналів мозку, без жодних рухів.

Експерти індустрії очікують, що протягом наступних років зв’язки та співпраця між Samsung Electronics та компаніями Ілона Маска продовжать розвиватися.

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