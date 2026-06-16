Samsung розробляє чипи для четвертого покоління мозкових імплантів Neuralink

За повідомленнями корейських ЗМІ, компанія розпочала дослідження та розробку четвертого покоління чипів Neuralink наприкінці 2025 року. Всередині компанії чип відомий під кодовою назвою O1, а розроблятимуть його за 4-нанометровим технічним процесом Samsung.
Чип використовуватимуть для систем нейрокомп’ютерного інтерфейсу Neuralink, а перші тестові процесори почали виробляти вже минулого місяця, а перші постачання планують на першу половину 2027 року. Якщо випробування пройдуть успішно, масове виробництво розпочнеться у другій половині наступного року.