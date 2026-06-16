0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung розробляє чипи для четвертого покоління мозкових імплантів Neuralink

Технології&Авто
24
Компанія розпочала дослідження та розробку четвертого покоління чипів Neuralink наприкінці 2025 року
Компанія розпочала дослідження та розробку четвертого покоління чипів Neuralink наприкінці 2025 року
Samsung Foundry, яка вже виробляє чипи для низки компаній Ілона Маска, включно з Tesla, отримала ще один контракт від трильйонера — тепер вона займатиметься мозковими імплантами.
Про це повідомляє SamMobile.

Розробка четвертого покоління чипів Neuralink

За повідомленнями корейських ЗМІ, компанія розпочала дослідження та розробку четвертого покоління чипів Neuralink наприкінці 2025 року. Всередині компанії чип відомий під кодовою назвою O1, а розроблятимуть його за 4-нанометровим технічним процесом Samsung.
Чип використовуватимуть для систем нейрокомп’ютерного інтерфейсу Neuralink, а перші тестові процесори почали виробляти вже минулого місяця, а перші постачання планують на першу половину 2027 року. Якщо випробування пройдуть успішно, масове виробництво розпочнеться у другій половині наступного року.
Читайте також
Нейрокомп’ютерні інтерфейси Neuralink мають дозволити людям керувати пристроями за допомогою лише сигналів мозку, без жодних рухів.
Експерти індустрії очікують, що протягом наступних років зв’язки та співпраця між Samsung Electronics та компаніями Ілона Маска продовжать розвиватися.
За матеріалами:
mezha.media
SamsungТехнології
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems