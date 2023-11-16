Що таке Кіберграм: Мінцифра запускає тест на знання правил безпеки в мережі — Finance.ua

Що таке Кіберграм: Мінцифра запускає тест на знання правил безпеки в мережі Сьогодні 12:01 — Технології&Авто

Що таке Кіберграм: Мінцифра запускає тест на знання правил безпеки в мережі

За перші чотири місяці війни хакери здійснили понад 790 атак на кіберсектор України.

Такі дані повідомив Держспецзв’язку.

Пройдіть, будь ласка, опитування «Чи ставали ви коли-небудь жертвою кібершахраїів?» за посиланням.

Для того щоб українці могли захистити себе та свої дані в мережі, Мінцифра презентувала Кіберграм — це швидкий тест на знання базових принципів безпеки в цифровому середовищі.

Як пояснила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, цифрове середовище — це простір для можливостей, навчання, роботи та комунікації. Кожен онлайн-користувач має право на безпеку та захист у мережі. Ми створюємо освітні продукти, які мають на меті ознайомити українців з базовими правилами безпеки в інтернеті. А Кіберграм — це надійний спосіб перевірити свої знання й уникати помилок на практиці

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Що робить Кіберграм

Тест перевіряє п’ять компетенцій:

захист пристроїв та безпечне підключення до інтернету;

захист персональних даних і приватності, безпека в інтернеті;

захист особистих прав споживача від шахрайства та зловживань;

захист здоров’я і благополуччя;

захист навколишнього середовища.

Кіберграм містить 15 запитань. Ці питання допоможуть визначити рівень володіння навичками безпечної поведінки в мережі. Після проходження тесту ви отримаєте сертифікат. Його можна поширити у ‘'в соцмережах чи додати до свого СV.

Пройдіть тест за посиланням — https://osvita.diia.gov.ua/cybergram

Нагадаємо, що шахрайство в Україні під час війни явище не нове. Аферисти вдаються до всіх можливих способів, щоб видурити у довірливих громадян останню копійку. З початком повномасштабної війни для шахраїв відкрилося нове «вікно можливостей».

До поширених шахрайств під час війни можна віднести: фейковий збір грошей, евакуаційні перевезення, оренда житла, якого не існує, фінансова допомога з фішингом, гроші від ООН, талони на пальне. Тож будьте обережні та не втрапяйте на вудку шахраїв.

Як убезпечитись

Не вірте заголовкам, які обіцяють вам якісь виплати. Інформацію про програми підтримки від держави завжди публікують офіційні джерела (домен gov.ua). Також відповідні сповіщення з’являються в «Дії».

Не вводьте на сторонніх сайтах дані своєї картки. Навіть якщо ви маєте отримати гроші від держави, така заявка оформлюється через застосунок «Дія», усе підтягується автоматично.

Завжди перевіряйте інформацію з SMS. П’ять хвилин, які ви витратите, поґуґливши або зателефонувавши в банк, можуть зберегти ваші гроші.

Довідка Finance.ua:

Також нагадаємо, що на платформі Дія.Освіта також доступні онлайн-серіали на тему кібербезпеки: освітній серіал «Кіберняні», освітній серіал «Основи кібергігієни», освітній серіал «Обережно! Шахраї», гайд «Навіщо вам кібергігієна?», гайд «Кібергігієна під час війни».

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