Будьте обережні: де в Європі туристи найчастіше стають жертвами шахраїв — Finance.ua

Будьте обережні: де в Європі туристи найчастіше стають жертвами шахраїв Сьогодні 19:00 — Світ

Будьте обережні: де в Європі туристи найчастіше стають жертвами шахраїв

Іноземні туристи найбільше ризикують бути обдуреними у Франції, що вважається одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі.

Експерти Quotezone проаналізували скільки туристів написали у відгуках на Tripadvisor про шахрайство після відвідування головних визначних пам’яток Європи.

Про це пише Express

Дві головні визначні пам’ятки французької столиці Парижа — Ейфелева вежа і собор Паризької Богоматері — були визнані місцями з найбільшою кількістю випадків шахрайства. Зокрема, багато туристів стали жертвами афер з підробленими квитками в цьому районі.

«Що розчаровує, так це кількість шахрайств навколо неї (Ейфелевої вежі) і відсутність поліції», — поділився враженнями від відвідування Парижа користувач Kris V в Tripadvisor.

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«Оскільки це перетворилося на туристичну пастку, тут всюди продають всілякі підробки, і атмосфера псується», — додала користувачка Mmerola22.

Генеральний директор Quotezone Грег Вілсон дав туристам кілька корисних порад, як не стати жертвами шахраїв.

«У місцях з великим скупченням людей легко відволіктися, тут процвітають шахраї. Остерігайтеся всіх, хто наближається до вас у таких ситуаціях. У них є багато хитрощів, наприклад, вони пропонують подарунки, пропонують сфотографуватися або прикидаються, що допомагають вам позбутися плями на вашому одязі», — зазначив він.

не носити з собою готівку і зберігати банківські картки в сумці на блискавці на грудях або під одягом. При цьому він порадив туристамна блискавці на грудях або під одягом.

Крім того, заздалегідь купуючи квитки на туристичні локації через Інтернет, мандрівникам радять переконатися, що вони використовують офіційні сайти з великою кількістю хороших відгуків.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, аферисти вдаються до всіх можливих способів, щоб видурити у довірливих громадян останню копійку. З початком повномасштабної війни для шахраїв відкрилося нове «вікно можливостей», через яке можна непогано поживитися.

Популярні види шахрайства: 1. Фейковий збір грошей. 2. Евакуаційні перевезення. 3. Оренда житла, якого не існує. 4. Фінансова допомога з фішингом. 5. Гроші від ООН 6. Талони на пальне.

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