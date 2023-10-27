Будьте обережні: де в Європі туристи найчастіше стають жертвами шахраїв — Finance.ua

Будьте обережні: де в Європі туристи найчастіше стають жертвами шахраїв
Іноземні туристи найбільше ризикують бути обдуреними у Франції, що вважається одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі.
Експерти Quotezone проаналізували скільки туристів написали у відгуках на Tripadvisor про шахрайство після відвідування головних визначних пам’яток Європи.
Про це пише Express.
Дві головні визначні пам’ятки французької столиці Парижа — Ейфелева вежа і собор Паризької Богоматері — були визнані місцями з найбільшою кількістю випадків шахрайства. Зокрема, багато туристів стали жертвами афер з підробленими квитками в цьому районі.
«Що розчаровує, так це кількість шахрайств навколо неї (Ейфелевої вежі) і відсутність поліції», — поділився враженнями від відвідування Парижа користувач Kris V в Tripadvisor.
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«Оскільки це перетворилося на туристичну пастку, тут всюди продають всілякі підробки, і атмосфера псується», — додала користувачка Mmerola22.
Генеральний директор Quotezone Грег Вілсон дав туристам кілька корисних порад, як не стати жертвами шахраїв.
«У місцях з великим скупченням людей легко відволіктися, тут процвітають шахраї. Остерігайтеся всіх, хто наближається до вас у таких ситуаціях. У них є багато хитрощів, наприклад, вони пропонують подарунки, пропонують сфотографуватися або прикидаються, що допомагають вам позбутися плями на вашому одязі», — зазначив він.
При цьому він порадив туристам не носити з собою готівку і зберігати банківські картки в сумці на блискавці на грудях або під одягом.
Крім того, заздалегідь купуючи квитки на туристичні локації через Інтернет, мандрівникам радять переконатися, що вони використовують офіційні сайти з великою кількістю хороших відгуків.
Довідка Finance.ua:
Нагадаємо, аферисти вдаються до всіх можливих способів, щоб видурити у довірливих громадян останню копійку. З початком повномасштабної війни для шахраїв відкрилося нове «вікно можливостей», через яке можна непогано поживитися.
- Популярні види шахрайства: 1. Фейковий збір грошей. 2. Евакуаційні перевезення. 3. Оренда житла, якого не існує. 4. Фінансова допомога з фішингом. 5. Гроші від ООН 6. Талони на пальне.
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