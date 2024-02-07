Що сталося з економікою росії за два роки повномасштабної війни (інфографіка) — Finance.ua

Що сталося з економікою росії за два роки повномасштабної війни (інфографіка) Сьогодні 09:11 — Світ

Що сталося з економікою росії за два роки повномасштабної війни (інфографіка)

Після початку повномасштабної війни Міжнародний валютний фонд прогнозував падіння ВВП росії у 2022 році на 8,5%. Потім прогноз було кілька разів скориговано: у липні до 6%, а у жовтні - до 3,4%.

У результаті, за останніми даними МВФ, економіка росії за перший рік війни скоротилася лише на 1,2%. Минулого року російська економіка зросла на 3%, за останнього, жовтневого прогнозу — на 2,2%.

У січневому звіті Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання ВВП росії в 2024 році - до 2,6% замість 1,1%. Оцінку було переглянуто через «значніше, ніж очікувалося, зростання у 2023 році, пов’язане з високими військовими витратами та приватним споживанням, що підтримується зростанням зарплат в умовах ринку праці з високим попитом на робочу силу».

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Однак у 2025-му, за прогнозом експертів, економіка росії зросте лише на 1,1%.

Інфляція у рф за підсумками 2023 року склала 7,4%, це оцінка Міністерства економіки. При цьому протягом року російська влада кілька разів переписувала прогноз, погіршуючи його.

Про ризик перегріву російської економіки минулого року попереджала голова Центробанку росії. Експерти, опитані The Economist, також вважають, що економіка може не витримати зростаючих державних витрат на тлі обмеженої пропозиції та інфляції в країні: «Проблема в тому, що російська економіка не витримує такого стрімкого зростання. З початку 2022 року її пропозиція різко скоротилася. Тисячі працівників, часто високоосвічених, покинули країну. Іноземні інвестори вивели прямі інвестиції на суму близько 250 мільярдів доларів, що становить майже половину довоєнного запасу. Гарячий попит стикається з обмеженою пропозицією, що призводить до зростання цін на сировину, капітал та робочу силу».

Ще один цікавий факт про нинішній економічний стан росії: у 2023 році товарообіг рф та Китаю встановив історичний рекорд, перевищивши 240 млрд доларів. Так, експорт Китаю за рік зріс на 49,9% (до 111 млрд доларів), і імпорт — на 12,7% (до 129,1 млрд.).

Товарообіг із країнами Євросоюзу, навпаки, скоротився порівняно з 2022 роком: експорт за 11 місяців становив 35,6 млрд євро, імпорт — 46,9 млрд.

Майже на довоєнному рівні росія зберігає імпорт військових товарів — близько 9 млрд доларів за десять місяців 2023-го. Це лише на 10% менше, ніж до повномасштабного вторгнення. У той же час, імпорт товарів подвійного призначення скоротився майже на 29%.

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