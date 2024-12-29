Що робити з автомобілем, непридатним до використання — Finance.ua

Що робити з автомобілем, непридатним до використання Сьогодні 22:02 — Технології&Авто

Що робити з автомобілем, непридатним до використання

У зв’язку з військовими діями та російським терором громадяни втрачають власне майно, серед якого — і транспортні засоби. Часто автівки залишаються на окупованих територіях або ж не підлягають ремонту через великий термін експлуатації чи пошкодження. Проте, навіть якщо автомобіль не придатний до використання та перетворився на металобрухт, він і надалі залишається зареєстрованим за власником. У таких випадках постає питання, що робити з таким транспортним засобом.

транспортні засоби, які не придатні до використання, можливо зняти з державної реєстрації шляхом вибракування. У Головному сервісному центрі МВС нагадують , що

Ця послуга надається безкоштовно та доступна у будь-якому зручному сервісному центрі МВС.

Як вибракувати транспортний засіб

Власник транспортного засобу має звернутись до сервісного центру МВС, попередньо записавшись. Талони доступні онлайн через функціонал Е-запис або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС. З собою необхідно взяти пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Якщо номерні знаки або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу були викрадені, потрібно надати постанову (довідку) від органу внутрішніх справ щодо порушення кримінальної справи або відмову у порушенні кримінальної справи.

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За умови, що власник транспортного засобу не має можливості особисто звернутись до сервісного центру МВС, вибракувати авто може його законний представник. Для цього, окрім вище зазначених документів, потрібно надати нотаріально посвідчену довіреність.

Послуга з вибракування транспортного засобу надається впродовж робочого дня з моменту подання документів. До прикладу, якщо авто знаходиться в розшуку чи під арештом, послуга не надається.

Звертаємо увагу, після вибракування транспортного засобу, відновлення реєстрації можливе лише за рішенням суду.

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