Що робити, якщо втратили банківську картку за кордоном — Finance.ua

Що робити, якщо втратили банківську картку за кордоном Вчора 09:01 — Фінтех і Картки

Що робити, якщо втратили банківську картку за кордоном

Кредитні та дебетові картки стали невід’ємною частиною життя сучасної людини. Однак, зважаючи на їхню компактність, пластикову картку можна досить легко й непомітно загубити або ж викрасти.

ФінКульт розповів , що робити, якщо перебуваючи за кордоном ви помітили, що втратили банківську картку.

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«Перебуваючи за кордоном, українці можуть здійснювати розрахунок картками, які випущені міжнародними платіжними системами. Конвертація суми відбувається за курсом банку-емітента. Якщо ж потрібна готівка — її теж можна отримати через банкомат», — сказано в повідомленні.

Що ж робити, якщо втратили банківську картку за кордоном:

1. Перекажіть кошти зі свого рахунку на інший активний картковий рахунок (якщо він відкритий).

Кошти із втраченої картки можна переказати через інтернет-банкінг або мобільний додаток на іншу — активну картку: виберіть «Переказ між своїми рахунками».

Інший спосіб: відкрийте у мобільному додатку вашого банку цифрову картку: зайдіть в головне меню, натисніть «+» оберіть «Замовити картку» — «Цифрова», зробіть переказ із втраченої картки на цифрову.

2. Заблокуйте втрачену картку.

Зв’яжіться із вашим банком-емітентом та попросіть заблокувати картку.

Зателефонувавши на гарячу лінію, оператор поставить кілька особистих запитань (ПІБ, дата народження, кодове слово, номер рахунку), які дадуть змогу ідентифікувати вас як справжнього власника втраченої картки. У жодному разі не надавайте операторові інформацію про ПІН-код, CVV-код чи CVC-код.

Найшвидший метод — заблокувати картку самостійно у мобільному додатку або через чат-бота.

«Подбайте про платіжну безпеку — користуйтесь послугою sms-повідомлення про операції з використанням картки та встановіть ліміти. У випадку втрати платіжної картки, шахраю не вдасться зняти всю суму одразу, а у вас з’явиться час вчасно її заблокувати», — радять у ФінКульті.

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