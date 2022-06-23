Що робити, якщо картка застрягла в банкоматі за кордоном — Finance.ua

Що робити, якщо картка застрягла в банкоматі за кордоном Вчора 14:01 — Фінтех і Картки

Що робити, якщо картка застрягла в банкоматі за кордоном

Ситуація, коли банкомат не віддає картку, може трапитися з будь-ким. Що робити, якщо таке трапилось за кордоном, розповідає Фінкульт.

«Якщо ви потрапили в таку ситуацію, перш за все у перші хвилини не потрібно панікувати! З вашими коштами нічого не станеться, якщо діяти зважено, адже гроші знаходяться на банківському картковому рахунку», — сказано в повідомленні.

Спочатку можна спробувати такі дії:

натиснути й утримувати клавішу «Cancel» до 5 хвилин, можливо банкомат скасує операцію й поверне картку;

іноді досить зачекати 15-20 хвилин біля банкомата, щоб стався перезапуск програми, і банкомат поверне картку.

Щоб убезпечити себе за кордоном від негативних наслідків, варто завжди бути підготовленим. Потрібно мати кілька карток. Навіть якщо одну із них «з’їсть» банкомат, ви зможете скористатись іншою карткою, перерахувавши кошти із втраченої на іншу карту через мобільний додаток.

Зв’яжіться із банком, який видав вам картку в Україні: зателефонуйте на гарячу лінію, через інтернет-банкінг або мобільний додаток, повідомте про ситуацію.

Далі картку потрібно заблокувати. Тримайте при собі контактні телефони банку-емітента, номер платіжної картки на різних інформаційних носіях: у записнику, мобільному телефоні.

Якщо за кордоном ви перебуватимете тривалий час, банк може запропонувати випуск віртуальної картки, додавши її до мобільного пристрою ви зможете розраховуватись за допомогою мобільного телефону.

Після блокування картки одразу зверніться у відділення банку, чиїм банкоматом ви скористались, та опишіть ситуацію, що склалася. Співробітники іноземного банку можуть відмовити в поверненні карти до з’ясування обставин, а різниця в законодавстві може зробити процедуру повернення неможливою.

Забрати нову пластикову картку можна після повернення в Україну. Вона прикріплена до рахунку, на якому зберігаються ваші кошти.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк запустив в Україні сервіс поповнення банківських карток на касах торгових точок. Сервіс дозволяє поповнювати картки українських банків разом з оплатою покупок на касах торгівельних точок;

в Україні крім банкоматів готівку з картки можна зняти на касах у магазинах, АЗС та аптеках;

що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з картки на картку іншого банку.



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