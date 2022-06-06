Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних послугах чи ліках — Finance.ua

Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних послугах чи ліках
МОЗ опублікувало алгоритм дій у разі відмови у безоплатному медичному обслуговуванні, пише socportal.
Якщо ви зіткнулися із ситуацією, коли в медустанові вимагають гроші за безоплатні послуги, зверніться зі скаргою до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії медика.
Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні або власнику медзакладу — відповідного органу місцевої влади.
Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, подайте скаргу до НСЗУ через контакт-центр 16-77 або листом на електронну адресу info@nszu.gov.ua.
У скарзі потрібно зазначити:
- Дату відмови в медичній послузі.
- Посаду, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який порушує ваші права.
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