Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних послугах чи ліках — Finance.ua
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Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних послугах чи ліках

Вчора 19:14Особисті фінанси
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МОЗ опублікувало алгоритм дій у разі відмови у безоплатному медичному обслуговуванні, пише socportal.
Якщо ви зіткнулися із ситуацією, коли в медустанові вимагають гроші за безоплатні послуги, зверніться зі скаргою до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії медика.
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Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні або власнику медзакладу — відповідного органу місцевої влади.
Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, подайте скаргу до НСЗУ через контакт-центр 16-77 або листом на електронну адресу info@nszu.gov.ua.
У скарзі потрібно зазначити:
  • ПІБ, дату народження.
  • Дату відмови в медичній послузі.
  • Повну назву лікарні.
  • Посаду, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який порушує ваші права.
  • Детальний опис ситуації.
  • Контакти, за якими з вами можна зв’язатися.
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За матеріалами: Finance.ua
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