Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних послугах чи ліках — Finance.ua

Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних послугах чи ліках

Вчора 19:14 — Особисті фінанси

МОЗ опублікувало алгоритм дій у разі відмови у безоплатному медичному обслуговуванні, пише socportal

Якщо ви зіткнулися із ситуацією, коли в медустанові вимагають гроші за безоплатні послуги, зверніться зі скаргою до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії медика.

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Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні або власнику медзакладу — відповідного органу місцевої влади.

Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, подайте скаргу до НСЗУ через контакт-центр 16-77 або листом на електронну адресу info@nszu.gov.ua.

У скарзі потрібно зазначити:

ПІБ, дату народження.

Дату відмови в медичній послузі.

Повну назву лікарні.

Посаду, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який порушує ваші права.

Детальний опис ситуації.

Контакти, за якими з вами можна зв’язатися.

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