Як отримати витяг з е-лікарняного: що змінилось з травня — Finance.ua
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Як отримати витяг з е-лікарняного: що змінилось з травня

Вчора 19:05Особисті фінанси
826
З травня отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності чи по вагітності та пологах українці можуть не лише на підставі оригіналу електронного лікарняного, але і його витягу.
Як отримати витяг з е-лікарняного?
  • зайти на вебпортал Пенсійного фонду України: https://portal.pfu.gov.ua;
  • авторизуватись в особистому кабінеті за допомогою Електронного цифрового підпису чи через банк;
  • перейти в розділ «Комунікація з ПФУ»;
  • обрати тип запиту «Витяг з ЕРЛН»;
  • ввести свої дані та натиснути «Відправити до ПФУ»;
  • інформацію про стан свого запиту можна отримати у розділі «Звернення», завантажити його у форматі PDF та передати роботодавцю для опрацювання і нарахування допомоги;
Витяг є підставою для виплати лікарняних, а слідкувати за станом виплати лікарняних можна онлайн у телеграм-каналі: t.me/SocialFund.
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За матеріалами: Finance.ua
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