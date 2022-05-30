Як отримати витяг з е-лікарняного: що змінилось з травня — Finance.ua

Як отримати витяг з е-лікарняного: що змінилось з травня

Вчора 19:05 — Особисті фінанси

З травня отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності чи по вагітності та пологах українці можуть не лише на підставі оригіналу електронного лікарняного, але і його витягу.

Як отримати витяг з е-лікарняного?

зайти на вебпортал Пенсійного фонду України: https://portal.pfu.gov.ua;

авторизуватись в особистому кабінеті за допомогою Електронного цифрового підпису чи через банк;

перейти в розділ «Комунікація з ПФУ»;

обрати тип запиту «Витяг з ЕРЛН»;

ввести свої дані та натиснути «Відправити до ПФУ»;

інформацію про стан свого запиту можна отримати у розділі «Звернення», завантажити його у форматі PDF та передати роботодавцю для опрацювання і нарахування допомоги;

Витяг є підставою для виплати лікарняних, а слідкувати за станом виплати лікарняних можна онлайн у телеграм-каналі: t.me/SocialFund

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