Як отримати витяг з е-лікарняного: що змінилось з травня — Finance.ua

Як отримати витяг з е-лікарняного: що змінилось з травня
З травня отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності чи по вагітності та пологах українці можуть не лише на підставі оригіналу електронного лікарняного, але і його витягу.
Як отримати витяг з е-лікарняного?
- зайти на вебпортал Пенсійного фонду України: https://portal.pfu.gov.ua;
- авторизуватись в особистому кабінеті за допомогою Електронного цифрового підпису чи через банк;
- перейти в розділ «Комунікація з ПФУ»;
- обрати тип запиту «Витяг з ЕРЛН»;
- ввести свої дані та натиснути «Відправити до ПФУ»;
- інформацію про стан свого запиту можна отримати у розділі «Звернення», завантажити його у форматі PDF та передати роботодавцю для опрацювання і нарахування допомоги;
Витяг є підставою для виплати лікарняних, а слідкувати за станом виплати лікарняних можна онлайн у телеграм-каналі: t.me/SocialFund.
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