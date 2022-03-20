Що робити, якщо не вдається авторизуватися в "Дії" — Finance.ua

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Що робити, якщо не вдається авторизуватися в "Дії"

Вчора 12:49Фінтех і Картки
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У «Дії» пояснили, чому деякі користувачі не можуть зайти у застосунок та як це виправити.
Немає зв’язку з банком, через який ви авторизовуєтеся
Пропонуємо спробувати інший банк або зайти в Дію через NFC. Для авторизації з NFC вам знадобиться біометричний документ — ID-картка чи закордонний, та телефон із підтримкою технології.
Немає РНОКПП (картки платника податків)
Нагадаємо як працює «Дія» — застосунок знаходить вас і ваші документи в реєстрах, а потім відображає за податковим кодом, не зберігаючи персональних даних. Тож у разі відмови від РНОКПП авторизуватися, на жаль, не вдасться.
Застаріле оновлення «Дії» чи застосунку вашого банку
Оновіть «Дію» та свій онлайн-банк до останньої версії. Радимо увімкнути на пристрої автооновлення, щоб користуватися найновішими версіями застосунків.
Не вдається авторизуватися з-за кордону
Під час воєнного стану авторизація в «Дії» з деяких країн недоступна. Якщо ви за кордоном і вам не вдається зайти в «Дію» — використайте VPN та авторизуйтеся із серверів України.

Довідка Finance.ua:

  • останнім часом багато українців скаржаться, що у додатку «Дія» не підтягуються український і закордонний паспорти або COVID-сертифікат. Що робити у такому випадку — читайте тут;
  • щоб підтримати співвітчизників у Польщі, команда порталу Дія.Бізнес створила спеціальну тематичну сторінку. На ній можна знайти корисну інформацію українською мовою.
За матеріалами: Finance.UA
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